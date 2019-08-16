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Бросили умирать с голоду далматинца и дворняжку выселенные должники

15:30 16.08.2019 Фото: pixabay
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Судебные приставы Новосибирска пристроили собак в приют.

Бросили умирать с голоду далматинца и дворняжку выселенные должники
Собака- друг человека

Судебным приставам Ленинского района пришлось подыскивать жилье для двух собак, которых бросили одних в квартире на произвол судьбы, выселившиеся по решению суда граждане.
В отделе судебных приставов по Ленинскому району г. Новосибирска на исполнении находилось исполнительное производство о выселении граждан, которые незаконно без документов занимали муниципальное жилье. Судебный пристав уведомил граждан о возбуждении в отношении них исполнительного производства. Пусть не сразу, но должники все-таки осознали неправомерность своего нахождения в квартире и в результате выселились из нее. Однако, вывезя все свое имущество, граждане оставили в пустой квартире двух своих питомцев – долматинца и дворнягу, открыто заявив, что забирать их не планируют. Одинокие собаки были брошены на произвол судьбы.
Судебный пристав не мог остаться равнодушным к происходящему, при содействии сотрудников Администрации Ленинского района г.Новосибирска ему удалось определить предательски оставленных хозяевами собак в приют для бездомных животных.

Источник: r54.fssprus.ru

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От редакции

Молодцы.

Яна, 16 августа 2019 17:14
Долматинец-это любитель долмы? Если о породе собаки, то это далматинец

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