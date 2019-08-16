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Клубы черного «вонючего» дыма из-за некачественного топлива выпускают муниципальные автобусы Бердска

16:00 16.08.2019, Галина Панчева Фото: скриншот с видео
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Поставщика топлива скоро заменят. Старых дымящих автобусов в автопарке всего 4 из 40.

Клубы черного вонючего дыма из за некачественного топлива выпускают муниципальные автобусы Бердска
Старенькие автобусы дымят из-за некачественного топлива

На муниципальные автобусы, выпускающие за собой клубы дыма, жалуются жители Бердска.

— Сколько можно задыхаться от этого автобуса? — написала под своим видео в группе Вконтакте «Курьер. Среда. Бердск»  Ирина Еловская. А в переписке с другими пользователями добавила, что уже неделю натыкается на этот автобус.

Автор видео Ирина Еловская

Все автобусы регулярно проходят техническое обслуживание и технический осмотр, вопрос в качестве топлива, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» руководитель бердского автотранспортного предприятия (АТП) Елена Бороздина.

— Конкурс мы отыгрываем в рамках 44 федерального закона — кто заявился, тот и выиграл. На сегодняшний день заявилась одна организация, которая поставляет топливо с отсрочкой платежа. По 100% оплаты мы работать не можем, так как все деньги мы получаем по факту выполненных работ. Своей заправки, к сожалению, у предприятия тоже нет. Да и толку от такой заправки не будет, если топливо некачественное. Есть автобусы «евро-5», которые не дымят, а есть «евро-2», которые дымят, как КамАЗы. Сейчас их осталось немного: 4 из 40. Сейчас мы вышли на поставщика и договорились — они поменяли топливо, — отметила Елена Бороздина.

Руководитель БАТП акцентировала, что как директор муниципального транспорта она не имеет права заправлять автобусы на заправках. Муниципальные деньги расходуются только в рамках закона.

— Мы общались с другими поставщиками, и когда встал вопрос о том, что мы в контракте прописываем, что в течение месяца имеем право несколько раз отправить топливо на экспертизу, и по результату экспертизы решать вопросы с поставщиком, все отказываются. Никто не гарантирует качество своего топлива. Какие есть у бердчан предложения — остановить работу парка? Не вариант, у нас пенсионеров полный город. Из общего потока пассажиров — 52% льготников. Как мы можем оставить бабушек на остановках, которые будут несколько часов ждать автобуса? — вопрошает Елена Викторовна.

Руководитель БАТП поделилась хорошей новостью — в ближайшее время они ждут поставку пяти новых автобусов. Парк обновляется благодаря работе горадминистрации, — подчеркнула Бороздина. На предприятие приезжал глава Бердска Евгений Шестернин вместе с руководителями области, и после этого был решен вопрос о выделении средств из областного бюджета.

— Мы могли бы списывать старые автобусы, парк обновляется. Но мы должны понимать, что новые автобусы тоже ломаются. Нельзя обойтись без запаса. Мы выпускаем на маршруты 25 автобусов. Нам нужен резерв, потому что какие-то автобусы стоят на ремонте, какие-то на техобслуживании. И их необходимо заменять. Мы должны возить людей, — объяснила Бороздина.

Сейчас в автопарке муниципального предприятия 10 новых автобусов. С 2019 года города Новосибирской области, куда вошел и Бердск, включили в областную программу по обновлению муниципального автопарка (до этого года обновлялись только автопарки райцентров). Пять новых автобусов поступят в Бердск именно в рамках данной программы, на реализацию которой средства выделяют как из областного бюджета, так из местного (софинансирование).

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