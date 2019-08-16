Первый раз по-настоящему поцеловалась на свадьбе пара из Бердска

Супруги Мона познакомилась на танцплощадке

Супруги Моны познакомились на танцплощадке. Ей было 19, ему — 23.

Когда начали встречаться, Тамара Федоровна работала в госторовле. Жених терпеливо ждал ее на улице, пока она закончит смену. Мерзнет, но ждет. Тогда девушка жила на квартире, ухаживания сводились к разговорам возле дома.

— Потом дедушка с бабушкой, у которых я жила, стали в дом его пускать. Прибежим с мороза. Я быстрей на печку, ноги грею, а он с дедушкой в карты играет, — вспоминает Тамара Федоровна.

Через год поженились. Свадьбу сыграли в январе. Родственники мужа специально вырастили георгины для букета невесты.

— Тогда строго было, не как сейчас: только познакомились — уже близкие отношения. Поцеловаться было что-то недопустимое. Я с мужем по-настоящему поцеловалась первый раз на свадьбе, — рассказывает героиня.

Свадьбу сыграли в Карасуке в доме родителей жениха.

Свадебного платья у невесты не было. Они купили новенькое платье, голубое в полоску. Четыре месяца прожили с родителями, потом сняли домик.

— Муж понравился своей самостоятельностью, не курил. Ссорились иногда, потому что он немногословный. Мне хочется поговорить, а он, как Штирлиц, молчит. Мы очень много работали и жили в достатке.

Секрет крепкого брака

Супруга так формулирует секрет удачного брака:

— Прожить столько лет вместе — это не только нужно любить, но и проявлять уважение, доверять. Если пренебрегать мнением другого, ничего не выйдет. Женщина должна создавать очаг. Чтобы было все убрано, чистенько, ужин приготовлен.

Бердчанам за 70 лет, но утро они начинают с зарядки.

Следят за питанием. На завтрак у четы — каша, кусочек тушеного мяса или рыбы морской. На обед — борщ, на ужин самолепные варенички.

Они переехали в Бердск в 1988 году.

— Микрорайон могучий, домов много, асфальт хороший, но жалко, что не занимаются лесонасаждениями. Тополя вырубили и это хорошо, а то тополиный пух раздражал нас крепко. Но нужно это восполнить. Было бы здорово посадить березы — они такие красавицы, обогащают нас кислородом, и осины — они забирают отрицательную энергетику.

У Моны большое семейство: дочка, внук, две внучки. Недавно родилась правнучка, в которой они души не чают. По мнению Тамары Федоровны, сейчас молодежь унижена, любой работодатель хочет взять специалиста, чтобы он обладал как минимум пятью профессиями, иначе ты не востребован.

— В наше время проще было. Работы было много, да и на зарплату в 100 рублей можно было жить достойно, — убеждена бердчанка.

Автор видео Елена Белоусова

