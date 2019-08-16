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Красота / Общество

Почему появляются прыщи на спине и как с ними бороться

20:16 16.08.2019 Фото: pixabay
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Если в школьной юности прыщи кажутся катастрофой, то с возрастом отношение к ним становится философским.

Почему появляются прыщи на спине и как с ними бороться
Почему появляются прыщи на спине и как с ними бороться

Прыщи — самая распространенная проблема с кожей, хорошо знакомая как подросткам, так и взрослым людям. Поговорим о том, почему прыщи могут появляться на спине.

Если в школьной юности прыщи кажутся катастрофой, то с возрастом отношение к ним становится философским. Действительно, иногда прыщи – это данность. Они могут быть связаны с генетикой (склонность к прыщам многие наследуют от родителей), а также с гормональными изменениями в организме, которые связаны с факторами возраста, а у женщин – беременности, особенностями месячного цикла, менопаузой.

Но специалисты отмечают, что игнорировать прыщи на спине не стоит, потому что во многих случаях это говорит о каких-то проблемах с организмом.

Каких же?

Стресс. По его влиянием может меняться гормональный фон, а также ослабевать иммунная система, и это, в свою очередь, становится причиной высыпаний  .

Побочные эффекты лекарств. К появлению прыщей может приводить прием антидепрессанты.

Внутренние поражения. Эндокринные сбои, а также диабет, проблемы с печенью, мочеполовой системой и ЖКТ также способны проявляться внешне как кожные высыпания.

Помимо этого, дополняют специалисты, к появлению прыщей на спине могут вести

  • грязное постельное белье,
  • трущие кожу рюкзаки и сумки,
  • обтягивающая одежда из синтетических материалов,
  • распущенные длинные волосы,
  • неподходящий крем для тела.

Для борьбы с прыщами на спине правильнее всего будет посетить дерматолога. Врач сделает анализ крови, который может выявить скрытую проблему и назначить эффективное лечение.

Из того, что можно сделать самостоятельно, — тщательнее соблюдать гигиену, сменить косметику по уходу за телом, не давить и не уничтожать прыщи вручную, а также изменить рацион. Зачастую прыщи атакуют людей, в рационе которых много продуктов с высоким гликемическим индексом и молочных изделий.

Источник: medikforum.ru

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