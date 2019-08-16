Специалисты предупреждают, что ни в коем случае нельзя сочетать сироп от кашля и лекарство от аллергии, так как их состав, в больших случаях, похож. Также нежелательной «смесью» медики называют антидепрессанты и обезболивающие.

Какие лекарства нельзя применять вместе

Многие люди, занимаясь самолечением, и стараясь побыстрее избавиться от заболевания, принимают медикаменты совершенно неcовместимые друг с другом. Таким образом они еще больше усугубляют свое положение.

Врачи назвали самые опасные сочетания лекарств, которые могут причинить человеку непоправимую травму или попросту убить.

Специалисты предупреждают, что ни в коем случае нельзя сочетать сироп от кашля и лекарство от аллергии, так как их состав, в больших случаях, похож. Эти препараты содержат в себе одинаковые вещества, которые действуют как снотворное.

Их совместное применение может вызвать эффект избыточного сна, когда человек просто не в состоянии ни работать, ни садиться за руль автомобиля. Подобная комбинация недопустима даже перед сном, так как утром человеку будет трудно встать и сосредоточиться.

Также нежелательной «смесью» медики называют антидепрессанты и обезболивающие. По их словам, применение подобных препаратов одновременно опасно. По словам медиков, вместе эти препараты могут вызвать кровотечение в желудке.

Кроме того, оба лекарства влияют на уровень серотонина, и среди их побочных эффектов, таких как тревога, учащенное сердцебиение и повышение температуры.

Еще одной опасной комбинацией специалисты называют лекарства против тромбов и аспирин. Препараты против тромбов называются антикоагулянты, они применяются для снижения свертываемости крови. И предназначение их — уменьшить количество тромбов. Аспирин же используют в качестве утоляющего боль, но он также разжижает кровь. Вместе эта «парочка» может вызвать внутреннее кровотечение.

Если применять вместе парацетамол и опиоиды могут настолько повредить печень, что разовьется печеночная недостаточность.

Источник: medikforum.ru