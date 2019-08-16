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Нарисовали разметку и готовятся к торжественной приемке после реконструкции ул.Лунной в Бердске

16:15 16.08.2019, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Рабочие ведут завершающие работы, наносится разметка термопластиком. «Зебра» получилась желто-оранжевая.

Нарисовали разметку и готовятся к торжественной приемке после реконструкции ул.Лунной в Бердске
На улице Луной наносят разметку термопластиком

Вчера, 15 августа, на улице Лунная в Бердске рабочие наносили дорожную разметку. Это уже не временная, «постоянная зебра». Напомним, что здесь идут завершающие работы по программе «Безопасные и качественные работы». В конце июля здесь шла настройка светофоров из-за чего собирались огромные пробки. Последние пару недель к нам жалоб не поступало. Работы здесь вела компания «СтройСити».

6 августа на улице Лунной прошла рабочая комиссия, где были выявлены некоторые недочеты в работе подрядчика по знакам и разметке. Сейчас он устраняет все замечания. Скоро состоится торжественное открытие, на которое нас обещали пригласить. Напомним, что комиссия проходила в закрытом режиме без участия СМИ. Когда именно будет официальное открытие Лунной, мы сообщим в самое ближайшее время.

Нарисовали разметку и готовятся к торжественной приемке после реконструкции ул.Лунной в Бердске

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От редакции

Как вам отремонтированная улица Лунная?

Ириска, 16 августа 2019 17:38
Так пусть пожалуйста обратят внимание на светофор , который горит 90 секунд красный и создает большую пробку. Никогда ещё в этом месте не было таких пробок, а зеленый всего 15 секунд

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