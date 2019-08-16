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В футболках, джинсах и голубыми косами женятся жители Бердска

16:30 16.08.2019 Фото: Елены Белоусова
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16 августа поженились 18 пар. Это первая пятница за два месяца, когда все пары пришли на регистрацию.

В футболках, джинсах и голубыми косами женятся жители Бердска
Чтобы завоевать девушку, жених покупал ей шаурму

Как призналась Наталья Гедзун она не первый раз выходит замуж, поэтому решила к выбору свадебного наряда подойти креативно.
— Футболка и джинсы — это оригинально и удобно, — призналась новоиспеченная жена.
Молодые люди познакомились на работе. Встречались два года. Сердце красавицы покорилось не сразу. Мужчина не только дарил цветы и воздушные шарики, но и покупал ее любимую шаурму. Отметят торжество молодожены в узком кругу.
16 августа поженились 18 пар. Это первая пятница за два месяца, когда все пары пришли на регистрацию. Не являться в ЗАГС , стало традицией у жителей Бердска.

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