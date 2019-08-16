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На видео дети бегают по краю крыше заброшенной 5-этажки Минобороны в военном городке Бердска

12:00 16.08.2019, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Бердчане уже требуют от города принять меры по предотвращению несчастного случая. Пока же чиновники отправили запрос в военное ведомство в просьбой установить забор.

На видео дети бегают по краю крыше заброшенной 5 этажки Минобороны в военном городке Бердска
Стройка стоит заброшенной более 12 лет

Сюжет: Заброшенные места Бердска

На видео дети бегают по краю крыше заброшенной 5 этажки Минобороны в военном городке Бердска

На видео дети бегают по краю крыше заброшенной 5-этажки Минобороны в военном городке БердскаНа видео гуляющих детей по крышам заброшенного недостроя Минобороны сняла жительница БердскаЕщё 13 новостей

Рискуют сорваться с крыши и разбиться насмерть дети, гуляющие по крыше недостроенной пятиэтажки в Военном городке Бердска. Бердчане возмущены тем, что город ничего не предпринимает для того, чтобы не допустить несчастного случая.

На очередном видео, присланном Анастасией Новиковой 16 августа, до этого бердчанка присылала видео тремя днями раньше, видно, как ребенок становится на опасной близости к самому краю крыши и смотрит вниз. Анастасия Новикова приписала к своему видео «продолжение следует».

Сердце замирает, когда смотришь на подобное зрелище. Понятно, что родители должны разговаривать с детьми и объяснять им, что шастать по стройкам крайне опасно, но ведь необходимо что-то делать для того, чтобы для них доступ на недострой был ограничен, недоумевают жители близлежащих к стройплощадке домов.

Автор видео Анастасия Новикова

— У нас что, получается как в поговорке: пока петух не крикнет, мужик не перекрестится? — спрашивают власть бердчане.

Автор видео Анастасия Новикова

Напомним, жителей домов рядом с недостроем удивил тот факт, что чиновники проводят и рейд и отчитываются, что детей на заброшенной стройке нет. В ответ они прислали видео, как дети гуляют по крыше. И добавили, что плохо их ищут.

По словам начальника управления градостроительства Федора Каравайцева, данный объект находится на землях министерства обороны. На прошлой неделе в министерство направлено обращение по возведению ограждения и установке пропускного режима. Это уже не первое обращение, отметил Каравайцев.

Многоэтажки, строящиеся для военных из вертолетного полка и бригады спецназа, стоят без окон и дверей уже более 12 лет. Заброшенная территория пятиэтажек не охраняется, и полицейские нередко приезжают на объект, чтобы снять с крыши домов детей. В 2017 году на участок долгостроя выезжали представители Минстроя и Минобороны. Один из вопросов, который обсуждался в ходе выездного заседания, — это завершение строительства двух многоэтажек. В новостройки на ул. Авиаторов вложили 200 млн рублей. Но затем, в начале «нулевых», стройку заморозили. Но не закрыли доступ для бомжей и детей.

Видео за 13 августа 2019 года

Автор видео Анастасия Новикова

Автор видео Анастасия Новикова

Автор видео Анастасия Новикова

Автор видео Анастасия Новикова

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