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Погиб водитель перевернувшейся в кювет Toyota Caldina

15:45 16.08.2019 Фото: 54.мвд.рф
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Пассажир доставлен в Карасукскую центральную районную больницу с ушибами и ссадинами лобной области.

Погиб водитель перевернувшейся в кювет Toyota Caldina
Водитель автомобиля скончался на месте происшествия

15 августа  в 13.25 в Карасукском районе на 17 км автодороги с. Шейнфельд — с. Студеное водитель автомобиля Toyota Caldina 1974 года рождения, следуя в сторону с. Студеное, не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля в кювет слева по ходу движения.

В результате ДТП водитель автомобиля скончался на месте происшествия до прибытия скорой помощи, а его пассажир (мужчина 1973 года рождения) был доставлен в Карасукскую центральную районную больницу с ушибами и ссадинами лобной области.

По факту ДТП проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и причины дорожной аварии.

Погиб водитель перевернувшейся в кювет Toyota Caldina
Погиб водитель перевернувшейся в кювет Toyota Caldina
Погиб водитель перевернувшейся в кювет Toyota Caldina
Погиб водитель перевернувшейся в кювет Toyota Caldina

Источник: 54.мвд.рф

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