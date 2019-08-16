Погиб водитель перевернувшейся в кювет Toyota Caldina

Водитель автомобиля скончался на месте происшествия

15 августа в 13.25 в Карасукском районе на 17 км автодороги с. Шейнфельд — с. Студеное водитель автомобиля Toyota Caldina 1974 года рождения, следуя в сторону с. Студеное, не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля в кювет слева по ходу движения.

В результате ДТП водитель автомобиля скончался на месте происшествия до прибытия скорой помощи, а его пассажир (мужчина 1973 года рождения) был доставлен в Карасукскую центральную районную больницу с ушибами и ссадинами лобной области.

По факту ДТП проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и причины дорожной аварии.

Источник: 54.мвд.рф