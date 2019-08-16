Гинеколог: Как роды влияют на здоровье 17-летних рожениц?

В 2018 году в стране родились пятеро детей, которые стали пятыми по счету у матерей в возрасте 17 лет. При этом возраст сексуального согласия в России составляет 16 лет.

Нельзя родить несколько детей к 17 годам и быть полностью здоровой

Кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог в эфире НСН заявила, что нельзя родить несколько детей к 17 годам и быть полностью здоровой.

Любопытную статистику приводит Росстат. Согласно его данным, в 2018 году в стране родились пятеро детей, которые стали пятыми по счету у матерей в возрасте 17 лет.

При этом возраст сексуального согласия в России составляет 16 лет. Совершение полового акта с человеком, не достигшим этого возраста, грозит совершеннолетним уголовной ответственностью.

В этой связи кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог, ведущий специалист клиники «Доктор Лидер» Евгения Балашова в эфире НСН предположила, что, скорее всего, рожали девушки, живущие в регионах Северного Кавказа, и беременности были многоплодными.

«Мне кажется, что страна у нас многонациональная и многоукладная. На Северном Кавказе девушки рано выходят замуж. Часто – за мужчин старше себя намного и в таких браках рождаются детки. Конечно, это рекордсменки, родившие по пятеро детей. Не исключаю, что это были многоплодные беременности. В юном возрасте это возможно, но все равно это колоссальная нагрузка на неокрепший организм. Тело еще не полностью сформировано, для того, чтобы полноценно выносить, красиво родить и остаться здоровой», — пояснила свои опасения медик.

Конечно, роды в столь юном возрасте, это исключение. По тем же данным Росстата, чаще всего россиянки рожают первого ребенка в 26 лет. Второй ребенок чаще рождается в 30 лет, третий — в 31 год, четвертый — в 33 года.

«Мне бы очень хотелось обследовать этих молодых мам, чтобы понять, насколько они сохранны по всем системам органов. Что-то мне кажется, что они достаточно истощены. Этим девушкам потребуется большое реабилитационное восстановление. Зрелой женщине в пик плодовитости, в 24 года, нужно 4 года, чтобы абсолютно прийти в форму. И это при условии, что и до беременности и во время она полноценно питалась и была здорова. И еще: важно не только родить, но и поднять этих детей», — заключила к.м.н. Евгения Балашова.

Добавим, что в последние годы явно прослеживается тенденция к увеличению возраста деторождения, причем не только среди россиянок, но и в мире в целом. Как правило, современные женщины не спешат рожать детей из-за желания получить образование и построить карьеру.

Источник: nsn.fm