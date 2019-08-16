Схема теплоснабжения: Построит за 200 млн рублей новые котельные в военном городке и микрорайоне Южном власть Бердска

Схему теплоснабжения вновь актулизировали. На нее потратят около 1 млрд рублей. Теплоснабжающие компании опасаются роста тарифа на тепло. Разработчик проекта рассказал об изменениях на публичных слушаниях без зрителей.

Разработчик актуализации схемы теплоснабжения взыскал мнение о повышении тарифа на тепло сверх нормативов

Актуализацию схемы теплоснабжения аж до 2028 года обсуждали представители теплоснабжающих, теплосетевых, подрядных организаций и чиновники на публичных слушаниях вчера, 15 августа. На сегодняшний день в Бердске утверждена схема теплоснабжения, но ее нужно актуализировать до 2022 года. Однако публичные слушания прошли без публики — в мэрию пришли лишь два человека, представляющих жителей Бердска.

Как рассказал разработчик проекта актуализации схемы теплоснабжения ООО «СПБ-Энерготехнологии» Петр Зарянов, общество уже разрабатывало подобные схемы в Челябинске и Подмосковье.

В части распределения тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, изменение нагрузки в зоне каждого источника тепла, мероприятий по возможности в введения объектов капитального строительства, а также строительство, реконструкцию и ввод в эксплуатацию теплосетей и котельных. Но горизонт планирования актуализации сохранен до 2028 года.

Схема для нового генплана

Актуализацией схемой затронуты только базовые, текущие показатели и характеристики функционирования городских систем теплоснабжения, без изменения основных решений направленных в принятых схемах. Стоит отметить, что новая схема разработана в рамках нынешнего генерального плана Бердска.

Кроме того, что актуализирован единый список потребителей тепла. По словам Петра Зарянова, нагрузка на котельную ТГК-1 снизится. Это произойдет за счет того, что существующих потребителей переключат от ЦТП котельной на новые блочные котельные.

Разработчик рассмотрел два варианта актуализации теплоснабжения Бердска: сохранение зон существующих тепловых источников или строительство новых блочных котельных вместо ЦТП военных частей — ЦТП 4Б и ЦТП 8Б, а также строительство новых сетей и котельных для будущих жителей многоэтажных домов в микрорайоне Южном по ул. Кутузова.

— Строительство новых БМК позволит снизить затраты на эксплуатацию сетей, а также снизить потери тепла в котельных. Снизится и выработка тепловой энергии на угле и мазуте соответственно, расходы на эти виды топлива, — отметил Петр Зарянов.

Актуализирована и стоимость мероприятий по источникам теплоснабжений. Строительство котельной «№2 Коммунальщик» на территории Санаторий Бердский. Строительство котельных № 2, 3,4 и 5 в микрорайоне Раздольном с 2021 по 2028 год. Учтена реконструкция котельной «Новой» и ее увеличение установленной мощности. Реконструкция котла № 7 в котельной «Вега». Теперь он работает на природном газе. Предусмотрен и перевод котельной «Озерной» на природный газ.

Но, чтобы реализовать задуманное придется потратить около 194 млн рублей. Кроме того, необходимо строительство и реконструкция тепловых сетей для перспективного развития города. На это потребуется около 784 млн рублей.

Как вырастет тариф?

Как отметил Петр Зарянов, в долгосрочной перспективе по зоне КБУ с учетом реализации всех мероприятий, тариф на тепловую энергию не превысит максимально допустимый ежегодный рост тарифа. Все же его рост возможен до 2024 года.

Владелец частной котельной ТГК-1 Антон Блинов поинтересовался у разработчика, какие потери понесет котельная ради строительства блочно-модульных котельных. Согласно разработанному плану, на подобный источник тепла придется потратить около 15 млн рублей. Антон Блинов отметил, что «это очень дешево».

— Когда была прошлая актуализация, стоимость котельной была около 20 млн рублей. Тогда мы решили: зачем строить котельную за 20 млн рублей, чтобы экономить 600 тыс. рублей в год на тепле. Сегодняшние цифры не должны сильно разниться. Это решение не обосновано, я не вижу никакой экономической подоплеки под ним. Нам придется повышать тариф? — поинтересовался Блинов.

Как отметила технический директор КБУ Ирина Корниевская, можно обойтись и без строительства блочно-модульных котельных.

— Реконструкция может быть разная. Например, на базе действующего ЦТП. Если «пеликан» — загубленная ЦТП, то все остальные — отдельно стоящие здания. Это как одно из технических решений, которое можно частично изменить и отклониться от заданного курса. При актуализации не рассматривались базовые здания, которые имеются в наличии, — уточнила Ирина Корниевская.

— Это наше право: согласиться или не согласиться с планом актуализации. Для этого мы здесь и собрались. Мы понимаем беспокойство ТГК-1 и сетевиков по вопросам надежности сетей. Будем искать баланс, — высказался Владимир Захаров.

Как отметил вице-мэр Бердск по строительству и городскому хозяйству существует различные способы строительства котельных — за счет муниципалитета, инвестиций или частно-государственного партнерства. Поэтому власть Бердска не видит проблем в реализации актуализации схемы теплоснабжения. Все замечания обсуждаемые ходе публичных слушаниях, будут учтены при ее окончательном утверждении.