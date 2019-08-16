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Юрий Шатунов больше никогда не споет «Белые розы» и «Седую ночь»»

11:30 16.08.2019 Фото: pixabay
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Андрей Разин как руководитель группы «Ласковый май» сообщил, что отныне Юрий Шатунов решил больше не петь репертуар группы. Теперь он будет исполнять только свои песни.

Юрий Шатунов больше никогда не споет Белые розы и Седую ночь
отныне Юрий Шатунов решил больше не петь репертуар группы

Как руководитель группы «Ласковый май», официально вынужден сообщить, что отныне Юрий Шатунов решил больше не петь репертуар группы. Теперь он будет исполнять только свои песни. Кроме того, через своего представителя он запретил исполнять песни, которые он написал специально для своего альбома, для своих концертов, группе «Ласковый май».

С этого момента на всех концертах Юры, которые пройдут за рубежом, а также в нашей стране, к сожалению, Юра будет исполнять только свои песни. От группы «Ласковый май» он отказался. Представители правообладателя ООО «Честная музыка» официально обратились к Юре Шатунову с просьбой заключить договор на исполнение произведений группы «Ласковый май», на что он заявил, что не планирует больше петь эти песни, так как он уже перерос и не хочет их исполнять на своих концертах. На основании изложенного, вынужден заявить, что теперь песни группы «Ласковый май» вы сможете услышать только на официальных концертах с моим участием. Ну а я постараюсь сделать все возможное, чтоб вы не забывали песни, которые в течение тридцати лет мы пели для вас. Ведь это — лучшие песни, которые созданы в своё время и я надеюсь, что они останутся навсегда в ваших сердцах.

Также хочу передать для всех радиостанций, включая «Ретро-FM», что воспроизведение песен группы «Ласковый май» в исполнении Андрея Разина разрешено. Остальным исполнителям правообладатель их публично исполнять запретил. Многие спрашивают: «будет ли петь Юра Шатунов песни «Белые розы», «Седая ночь», «Розовый вечер» на своих концертах?» Вынужден заявить, что все 27 произведений группы «Ласковый май», включая указанные песни, Юра исполнять больше не будет, так как у него на это нет права. Он публично отказался от них и теперь он будет исполнять исключительно свой репертуар. Поэтому, покупая билеты на концерты Юры Шатунова, зрители, а также рекламодатели должны учитывать, что отныне на его концертах будут звучать только новые песни, написанные им. Ввиду того, что нынешние правообладатели произведений «Ласкового мая» выплатили за них огромные деньги в размере $890.000 США, за использование в рекламных целях, а также исполнение без разрешения правообладателя этих песен ждут огромны штрафы.

Источник: argumenti.ru

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