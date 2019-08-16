Ребенка экс-чиновницы Минобороны Евгении Васильевой от суррогатной матери отказался регистрировать ЗАГС

Причина отказа — якобы родителями ребенка, рожденного суррогатной матерью, могут быть записаны только супруги. Васильева подала иск и выиграла.

бывшей чиновнице отказали в государственной регистрации рождения ребенка

Столичный ЗАГС отказался регистрировать ребенка экс-главы департамента имущественных отношений министерства обороны РФ Евгении Васильевой, рожденного суррогатной матерью. Об этом сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в ее окружении.

Как рассказал собеседник агентства, Васильева в 2018 г. обратилась в Хамовнический отдел ЗАГС с заявлением о регистрации мальчика, рожденного по программе суррогатного материнства, с просьбой записать ее матерью ребенка. Суррогатная мать дала свое согласие на запись Е.Васильевой родителем мальчика. Однако бывшей чиновнице отказали в государственной регистрации рождения ребенка по причине того, что родителями ребенка, рожденного суррогатной матерью, могут быть записаны только супруги, а Е.Васильева в зарегистрированном браке на момент рождения мальчика не состояла. «В связи с отказом Е.Васильева обратилась в суд, который признал незаконным отказ Хамовнического ЗАГС в государственной регистрации рождения ребенка, и обязал зарегистрировать ребенка с указанием в качестве матери Е.Васильевой», — добавил собеседник.

В Мещанском районном суде сообщили Агентству «Москва», что иск Е.Васильевой удовлетворен. «Исковое заявление Васильевой Евгении Николаевны к управлению ЗАГС города Москвы удовлетворено», — заявила пресс-секретарь суда Юлия Бочарова. При этом она не уточнила подробности иска, так как он касается частной жизни.

В свою очередь адвокат экс-чиновницы Хасан-Али Бороков отказался комментировать данную информацию. «Без комментариев», — заявил он.

Источник: mskagency.ru