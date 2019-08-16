Первый дом с отоплением и теплыми туалетами построили 65 лет назад в Бердске

Улица Ленина. Вид с запада. Начало 1950-ых годов.

Бердск, к сожалению, не может похвастаться уникальными архитектурными сооружениями или гордиться фактом участия в создании какого-либо объекта выдающегося архитектора или скульптора. Все дома в нашем городе типовые и, несмотря на трехсотлетнее развитие, в городе очень мало старины, в отличие от соседних сибирских городов с вековой историей.

Но здесь уже 300 лет живут люди, проводя в границах городского пространства каждый день своей жизни. Проходит здесь и моя жизнь и жизнь моих детей в неразрывной связи от жизни представителей старшего поколения нашей семьи, проживших в Бердске более 65 лет.

У каждого жителя есть свои места памяти на карте города. Есть они и у меня. Как город проникает в душу, как появляется чувство причастности городу? Наверное, у каждого по-своему, и не всегда разберешься, что и когда возникло. Школа, где учился отец, а потом я и мой брат, детская площадка, где сын делал свои первые шаги — навсегда останутся моими личными местами памяти на карте Бердска. И, конечно, дом, в который 65 лет назад въехала молодая семья – мои дедушка и бабушка вместе с другими такими же молодыми жильцами одного из первых домов в новом городе.

Как зарождался новый город

Это было удивительное время – время зарождения нового Бердска, новых улиц и домов. Перенос Бердска в 1953-1957 гг. был по сути возведением города на пустом месте с нуля. Поражают масштабы проделанной работы, ее объемы и сроки проведения. К переносу подлежало более 10 тысяч построек, в том числе 2500 тысяч домовладений граждан, 4 школы, детские сады, ясли, Дом культуры, предприятия местной и кооперативной промышленности, государственные учреждения и учебные заведения. Все это надо было не просто перенести, но и заставить работать в кратчайшие сроки.

Не меньше поражает объем работы, выполненный представителя Ленгидэпа (Ленинградское отделение Всесоюзного проектного института «Гидроэнергопроект») в Бердске. Подготовительные изыскания по определению места постройки будущей ГЭС были начаты еще в августе 1945 г. В городском архиве есть обращение секретаря Новосибирского Обкома ВКП(б) Никитина к председателю Бердского горисполкома Гулину с просьбой мобилизовать для экспедиции Ленгидэпа 20 человек из числа населения города Бердска, пригодных для выполнения подсобных, вспомогательных, а также квалифицированных работ. В связи с неотложной необходимостью быстрейшего развертывания работ по выбору места строительства мощной Новосибирской гидроэлектростанции на реке Обь.

На каждое домовладение представителем Ленгидэпа при участии техника-инвентаризатора и рулетчика была составлена карточка, которых в городском архиве более 1000. В каждой карточке содержится огромная информация, касающаяся даты, характера построек (фундамент, стены, полы, перекрытия), начиная от жилого дома и заканчивая стайками, свинарниками, уборными, воротами, заборами и изгородями. Указывается наличие приусадебного хозяйства, количество домашнего скота, плодово-ягодных и декоративных насаждений. Карточки составлялись для наиболее полной компенсации всех затрат по переносу сооружений домовладельца. Думается, что именно благодаря такой кропотливой работе, переселенцы в целом были довольны своим положением на новом месте, несмотря на безусловное присутствие ностальгии и тоски по месту, в границах которого веками протекала жизнь.

Но кроме домов, перенесенных со старого Бердска, в новом городе появляются объекты, призванные придать Бердску иной облик, подчеркнуть его городской статус. Речь идет о двухэтажных кирпичных домах, появившихся в 1952-1953 годы на Искитимском шоссе, позже здесь была образована улица Ленина, которая на долгие годы стала центральной улицей города Бердска и остается ею по сей день.

Но тогда улица выглядела совсем по-другому – это был пустырь, на котором гордо возвышались два белоснежных красавца, призванные стать лицом нового советского города.

Дома на улице Ленина. Начало 1950-ых годов.

Дома несли определенную смысловую нагрузку, создавая новый архитектурный код города, который менял менталитет и поведенческие характеристики его жителей. Статус города Бердск получил в 1944 году, но это не значит, что бердчане стали осознавать себя полноценными горожанами. Произошло это намного позднее и не последнюю роль в этом сыграли дома на улице Ленина, выступив своеобразными маркерами нового городского пространства.

Первый в Бердске

Дом по Искитимскому шоссе на участке №3/1 (ныне Ленина, 19) согласно акту приемки здания (сооружения) Государственной комиссией от 21 июня 1953 года был выполнен по типовому проекту 208/1, разработанному Государственными архитектурными мастерскими. Данный проект был утвержден Министерством Госрезервов.

Дом входил в серию типовых жилых домов малой этажности, которая позволяла комплексно застраивать территорию небольшими зданиями, что соответствовало курсу на малоэтажное жилищное строительство, принятому в СССР во второй половине 1940-ых годов. Данная строительная парадигма позволяла в короткие сроки возводить небольшие кварталы из однообразных унифицированных одно и двухэтажных жилых домов. Именно этим, по мнению исследователей, объясняется быстрое послевоенное восстановление городов и огромный рост объемов жилищного строительства в СССР в конце 1940-ых-начале 1950-ых годов.

Согласно акту, строительство дома было начато в четвертом квартале 1952 года и окончено в июне 1953 году. Представленное здание является каменным, двухэтажным 8-ми квартирным жилым домом с полезной площадью 388 квадратных метров и жилплощадью в 248 квадратных метров. В доме отсутствовали водопровод и канализация. Замечаний по качеству проекта в части планировки и конструкций комиссия не выявила, но отметила дефекты в выполненных работах, а именно «небрежную окраску дверей, полов и масляных панелей» .

В качестве заказчика данного строительства выступает а/я 7, относящийся к Новосибирскому территориальному управлению Главного управления государственными материальными резервами (ГУГМР). На тот момент это была нефтебаза – закрытый резервный объект, строительство которого началось в 1939 году и было закончено в 1942 году. Начальником предприятия с 1948 по 1955 годы был Сергей Максимович Кислин, его подпись стоит в акте наряду с другими членами государственной комиссии. Именно для своих работников а/я 7 строил этот дом и другие, которые образовывали первую линию по улице Ленина.

Надо сказать, что во многих городах строительство жилых домов велось ведомственными застройщиками, не был исключением и Бердск. Но по факту квартиры в доме получили не только работники данного объекта. Согласно решению бердского исполкома №133 от 22 июля 1953 г. «начальник а/я 7 товарищ Кислин С.М. в соответствии с существующим законоположением должен был передать из общей жилой площади по 10% отделу коммунального хозяйства и военному ведомству». Комендантом дома был назначен Чушикин Петр Михайлович – фронтовик, участник Великой Отечественной войны, который, согласно решению Бердского исполкома № 133 от 22 июля 1953 года, заселился в квартиру №3 вместе со своей семьей.

Территория, прилегающая к дому со стороны улицы, была обнесена забором, на ней были построены деревянные сараи по количеству квартир. Постепенно она была благоустроена, засажена деревьями и кустарниками и я, родившаяся в начале 1980-ых гг., застала это место, утопающим в зарослях и ароматах сирени. Как здорово нам ребятишкам было играть там в прятки.

Таким образом, дом по Искитимскому шоссе №3/1 в июне 1953 года был готов к заселению и ждал своих первых жильцов. Кто были эти счастливцы? На первый взгляд может показаться, что это были особенные люди, избранные, занимающие высокие должности и имеющие определенный социальный статус. Но на самом деле это было не так. Дом объединил под своей крышей людей жадных до работы, трудоголиков, многие из них спустя годы, действительно, достигли больших результатов в сфере своей деятельности, получили признание и стали уважаемыми в городе людьми. Но это было потом. А пока все новоселы были одинаково счастливы, осваиваясь на новом месте. Какими глазами они смотрели на свое новое жилье?

Добрые соседи

С позиции сегодняшнего дня этот дом не представляет собой ничего особенного: типовая постройка с налетом старины и заброшенности. Но попробуем посмотреть на него глазами человека начала 1950-х годов. Просторные комнаты, высокие потолки, централизованное отопление, теплый туалет. Неизбалованные удобствами, перенесшие войну, жители нашей страны, думается, по-другому смотрели на эти вещи. О первых впечатлениях и надеждах на счастье в новом доме я могу судить по воспоминаниям своей бабушки Глушаница Антонины Александровны 1928 года рождения, которая вместе с дедушкой Глушаница Николаем Константиновичем с большим нетерпением ждали этого заселения. Они, как и многие другие, жили в бараке, и переезд воспринимали как чудо. Дедушка в то время работал на объекте а/я 7 приемосдатчиком и по рассказам бабушки, пропадал на работе днями и ночами, принимая и отгружая цистерны с топливом. Именно за большую работу, со слов бабушки, деду разрешили занять квартиру №1 в этом доме, которая изначально была отдана под гостиничный фонд.

По соседству в квартире №2 поселилась семья Адоньева Александра Никитича. Адоньевы – старожилы Бердска. Родители Александра Никитича приехали в Бердск из небольшого села близ города Ельца в 1906 г. Его отец Никита Николаевич с детских лет работал на мельницах, уходя на заработки, на этой работе его и застал доверенный купца Владимира Александровича Горохова, приехавший в Воронеж для вербовки мукомолов на мельницу в Бердск. Ему удалось уговорить на должность крупчатника Георгия Тимофеевича Иванникова, который в свою очередь отобрал несколько молодых рабочих, в их числе был и Никита Николаевич со своими братьями Макаром, Алексеем и Федором. Так Адоньевы оказались в Бердске. В их семье было восемь детей, старший Александр 1907 года рождения после окончания Бердской ремесленной школы работал на мельнице. В сентябре 1924 года вступил в комсомол, где развернул активную работу, возглавляя военно-спортивный участок. С 1927 по 1929 годы был избран секретарем комсомольской организации мельницы и членом райкома ВЛКСМ. В 1927 году принят в члены партии. Александр Никитич – участник Великой Отечественной войны, полк, в котором он служил, принимал самое прямое участие в разгроме Квантунской армии на Восточном фронте. После окончания войны с Японией, полк был переброшен в Монголию. Демобилизовался Адоньев в 1946 году. Последние двадцать лет своей жизни работал на Бердском радиозаводе в отделе подготовки кадров. Умер на рабочем месте, в кабинете в 1976 году.

Художник Гульков А.С. «Дома на улице Ленина».

Жили в доме и другие фронтовики, в их числе Сорокин Василий Павлович, который уже в 17 лет оказался на передовой и прошел через страшные сражения Великой Отечественной войны, будучи радистом. Василий Павлович награжден медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», орденом «Отечественной войны II степени». Орден Ленина бердчанин получил уже в мирное время, за восьмую пятилетку: Василий Сорокин 38 лет трудился на объекте п/я 7. Семья Сорокиных с двумя детьми занимала две комнаты из трех в квартире №7 на втором этаже дома.

В квартире №4 жила семья Макаровых. Глава семьи Анатолий Кузьмич работал на радиозаводе, а Лидия Георгиевна была терапевтом и трудилась в городской больнице. Она первая была назначена участковым врачом нового строящегося Бердска и одновременно обслуживала три школы №1, 3 и 6. С 1959 по 1963 годы заведовала терапевтическим отделением, а с 1963 по 1971 была заместителем главного врача по лечебной части. В 1969 году Лидии Георгиевне было присвоено почетное звание Заслуженного врача РСФСР. Лидия Георгиевна была замечательным человеком, профессионально грамотным, занимающимся любимым делом по призванию, по особому дару и одновременно доброй и чуткой, готовой помочь любому. Иметь в соседях доктора была большая удача. В каждой семье были маленькие дети и Лидия Георгиевна никогда не отказывала в просьбе посмотреть ребенка или посоветовать в выборе лекарств. Это касалось не только детей, но и взрослых. Когда-то именно она настояла на госпитализации бабушки, подозревая у нее аппендицит, и оказалась права.

В доме жили люди такие же, как и миллионы других, которые верили в свою страну, недавно защищая ее от врага, а теперь с огромной самоотдачей трудились на ее благо, на благо города, в котором жили в очень не простой период его истории.

Коллективная поездка жильцов дома за грибами. Лето 1954 г.

По воспоминаниям бабушки, жили по-соседски очень дружно, двери не запирались на ключ. Все праздники отмечали вместе и очень весело, особенно Новый год. В это время в каждой квартире ставили елку и готовили небольшие подарки для детей. По очереди в каждой квартире ждали гостей и устраивали праздник. Дети были счастливы! Можно сказать, что жили в доме одной большой семьей. Родители работали вместе на одном предприятии, дети учились в одной школе, порой и в одном классе, у них был общий двор, где они проводили все свое свободное время, играя в футбол и главное – у них была общая крыша над головой – крыша их дома. Этот дом – место, где прошло детство детей 1950-х, такое счастливое и беззаботное, навсегда останется и моим местом памяти – там родился и вырос мой отец, а потом я и мой брат.

Маленькие жильцы в саду возле дома. 1956 год.

Люди переезжают с места на место, теряют связь со своей малой родиной, местом, где началась их жизнь. А у меня есть эта тихая радость, проезжая на работу и, возвращаясь домой, видеть свой дом. Дом, в который 65 лет назад заселилась моя молодая бабушка, где спустя тридцать лет я делала свои первые шаги, а когда-то давно эти первые шаги делал Бердск, вступая в городскую жизнь. Теперь там живут другие люди и наверняка мечтают поскорее перебраться куда-нибудь из этого старого дома, который десятилетиями не ремонтировали. Сегодня на него смотрят по-другому, он не выдерживает конкуренции с многоэтажными красавцами, расположившимися неподалеку. Его время прошло, как и время его первых жильцов – строителей нового города.