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Лучший врач региона: Новый главврач ЦГБ Алла Дробинская познакомилась с мэром Бердска

10:57 16.08.2019, Марина Волкова Фото: Марины Волковой
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Алла Дробинская приступит к работе 19 августа. И обещала как анестезиолог реанимировать медицину Бердска. Министр здравоохранения Константин Хальзов заверил бердчан, что Алла Николаевна — лучший врач Новосибирской области. И они могут не сомневаться в ней.

Лучший врач региона: Новый главврач ЦГБ Алла Дробинская познакомилась с мэром Бердска
На должность главврача ЦГБ Бердска назначают Аллу Дробинскую из Новосибирска. Сегодня ее представил Бердску министр Хальзов

Министр здравоохранения региона Константин Хальзов сегодня, 16 августа, представит коллективу ЦГБ Бердска нового главного врача. На этот пост назначили кандидата медицинских наук Аллу Дробинскую, которая до сегодняшнего дня работала замглавного врача по медицинской части городской клинической больнице №1 Заельцовского района Новосибирска. Как и писал ранее «Курьер.Среда.Бердск», слухи о назначенце из Заельцовской больницы — подтвердились.

В 10.50 Алла Николаевна с сопровождении замглавы Бердска Сергея Носова прошла в кабинет мэра Евгения Шестернина.

Проходя мимо журналистов она мило улыбалась и поздоровалась.

Надеемся, что новый главврач будет открытым для общения с прессой в отличие от всех своих предшественников.

Пока Алла Дробинская общается с главой в ожидании приезда министра здравоохранения региона Константина Хальзова.

В 11.40 министр Константин Хальзов и замглавы по социальным вопросам Сергей Носов представили нового главного врача ЦГБ Аллу Дробинскую журналистам.

— Алла Николаевна — лучший врач Новосибирской области. Я переживал, что она не согласится возглавить больницу Бердска, так как нужно ездить из Новосибирска. Уверяю бердчан, что не нужно сомневаться — у нее все получится, — заявил Хальзов, представляя главврача.

— Я анестезиолог. Обещаю реанимировать больную медицину Бердска, — пообещала Алла Дробинская.

Стоит заметить, что глава Бердска Евгений Шестернин давно знаком в Аллой Николаевной, ведь он долгие годы руководил администрацией Заельцовского района.

Подробности встречи в ближайшее время.

Напомним, экс-главврач бердской ЦГБ Юрий Краморов уволился с должности 12 августа. Свой уход он аргументировал усталостью. Накануне, 9 августа, с инспекцией поликлинические отделения ЦГБ посетил первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов. По результатам рабочей поездки он дал ряд поручений, направленных на строгое исполнение целевых ориентиров национального проекта «Здравоохранение» в Бердске.

С 12 августа обязанности главврача исполняет Юлия Звягинцева, до этого занимающая должность заместителя главного врача по детству и родовспоможению больницы Бердска.

На протяжении 13 лет должность главного врача бердской больницы занимала Марина Сипачева. После ее уход с должности коллектив бердской ЦГБ просил Минздрав и правительство региона, чтобы кресло главного врача занял именно Юрий Краморов. 5 мая 2014 года Юрия Краморова назначили на должность главного врача ЦГБ Бердска.

Справка об Алле Николаевне Дробинской

К.м.н., доцент зеркальной кафедры анестезиологии и реаниматологии Зельмана В.Л. Института медицины и психологии ФГБОУ ВПО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет» (НГУ), заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница № 1», главный внештатный анестезиолог-реаниматолог родовспоможения Министерства здравоохранения Новосибирской области, заслуженный врач РФ (Новосибирск). Член президиума Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов России. Доцент кафедры акушерства и гинекологии НГУ. Лауреат номинации «Золотой фонд НГМУ». Автор 78 печатных работ, в том числе 5 монографий. Более 30 лет работает в здравоохранении.

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От редакции

Повезло?

Аноним, 16 августа 2019 11:57
НВР:
Кому? Жителям Бердска или ей?
Аноним, 16 августа 2019 11:57
Наконец-то не пту-ка прислали!!!!

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