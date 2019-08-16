Обвинили в уничтожении 1280 кроликов и 86 свиней отца жительницы Бердска

Простого бухгалтера Алексея Токмакова из школы механизаторов причислили к врагам народа и расстреляли в марте 1938 года.

Галина Вакулина не может без слез читать дело отца

В детские и юношеские годы скрывала от людей судьбу своего отца жительница Бердска Галина Вакулина.

Всем в школе Галинка рассказывала, что папка ее без вести пропал на фронте, сгинул на войне. Что говорить, герой. А с героев спроса нет. И октябренком Галина была, и пионеркой, и комсомолкой. А когда в партию вступала, так тоже писала в анкете, что отец погиб на войне. Интересно, как сложилась бы ее судьба и судьба ее родных, если бы не мудрая мама, которая строго-настрого запретила распространяться детям, что отец их — враг народа.

Галина Алексеевна не знала своего отца. Когда в ночь на 12 февраля 1938 года за 37-летним Алексеем Токмаковым приехал черный воронок, малышке было чуть больше года.

Галине Алексеевне всю жизнь не хватало папы. И не ведала она, за какие такие грехи его арестовали и расстреляли. Вся правда открылась в 2016 году, когда Галина Вакулина взяла копию дела Алексея Токмакова и его «подельников» в архиве ФСБ.

Дело шитое белыми нитками

В чем же был виноват отец семейства, скромный человек, работавший рядовым бухгалтером.

В деле сказано: «изобличается в том, что является организатором диверсионно-подрывной группы, направленной на развал колхоза «Память Ленина» и подрыв коммунистической мощи облшколы комбайнеров, расхищении государственных средств — похищено 2300 рублей».

— Единственное, что мне дали, то это протокол допроса, где отца обвиняют в том, в чем только можно. И в подрывной деятельности. Вроде бы, он организовывал группу. И хлеб они гноили, и скот убивали, и лошадей травили. И даже обвинили в связи с японцами, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Галина Вакулина.

Лишь только в 1959 году мама Галины Алексеевны получила справку о реабилитации своего супруга. В ней было сказано, что делопроизводство прекращено за отсутствием состава преступления.

— Отец был охотником. И когда его арестовывали, у него было два ружья. Их забрали. После реабилитации матери вернули деньги за них. Но видимо, нужно было свидетельство о смерти. И ей выдали такую справку, что умер он 8 сентября 1944 года в возрасте 43 лет на Урале. Причина смерти — энцефалит. Датирована 1958 годом. Так все скрывали. Я эту справку нашла у мамы в документах, — отметила Галина Алексеевна.

Между тем в архивных документах четко сказано: Алексей Токмаков расстрелян 11 марта 1938 года, спустя неделю после решения суда.

— Простой бухгалтер в школе механизации. Какую растрату он мог совершить без подписи главного бухгалтера или старшего бухгалтера? — вопрошает дочь репрессированного.

Рассмотрим подробнее дело шитое белыми нитками.

«Токмаков Алексей Елиферьевич. Уроженец Читинской области, Оловянского уезда. Кулак, забайкальский казак, доброволец карательного отряда Семеновской армии (как пояснила Галина Алексеена, отец никогда не был ни казаком, ни добровольцем карательного отряда). Русский. Грамотный. До ареста работал бухгалтером областной школы комбайнеров. Обвиняется в том, что с 1936 года была активным участником диверсионно-вредительской группы, занимавшейся подрывной деятельностью в поселке Ояшинском колхоза «Память Ленина», создавал повстанческие кадры. На случай войны им завербованы Сецко и Кузнецов, которые по его заданию производили диверсионно-вредительскую деятельность в колхозе. За 1936-1937 годы по его заданию уничтожено 18 лошадей, 86 голов свиней, 1280 кроликов и 20 тонн пшеницы и другое. В 1938 году проводил пораженческую агитацию в пользу Японии. Говорил, что скоро Япония свергнет Советскую власть в России. А он первый пойдет против власти. В 1937 году срывал учебный план школы комбайнеров-трактористов, разлагал трудовую дисциплину. Токмаков виновным себя признал. Изобличается свидетелями и обвиняемыми.»

Судьба детей врага народа

Мать Галины Алексеевны никогда не предполагала, кто мог написать донос на Алексея Елиферьевича. Об этом было запрещено говорить, пояснила бердчанка.

Тяжело было семье без отца. Два старших сводных брата Галины, детей матери от первого брака, воевали на фронте. Старший брат еще легко отделался — больше находился при комендатурах. Младшего в первый же месяц войны контузило, и он попал в плен. На четыре года. Три раза пытался бежать. Догоняли, травили овчарками. Все тело было в шрамах. Его освободили из плена советские войска. Мужчина ростом 178 см весил 36 килограммов. Немного полечили в госпитали. Потом узник концлагеря вернулся домой. Инвалидом. Прожил 79 лет.

— Наша семья имеет отношение и к Гражданской войне. Именно отголосок этой братоубийственной войны стал причиной смерти мамы. При перестрелке ей попала пуля в легкое. Тогда операцию не делали. В 1965 пуля зашевелилась и начался абсцесс. Лечили от туберкулеза. Мама не сказала врачам, что у не пуля в легких, а когда мы им сообщили об этом, было уже поздно.

После окончания школы и курсов в областной библиотеке в 1955 году Галина Алексеевна по комсомольской путевки уехала работать в село. Стала библиотекарем. Через год возглавила большую библиотеку в Сокуре. Активно участвовала в общественной жизни, была секретарем комсомольской организации. В 1957 году поступила в Московский государственный библиотечный институт и успешно его окончила.

В 1963 году вместе с мужем приехала в Бердск. Устроилась на химзавод. Заведовала технической библиотекой, хотя числилась техником-аналитиком ОТК.

— Что это такое, я до сих пор не знаю, — смеется Галина Алексеевна.

Однако через четыре месяца работы ее перевели в инженеры по подготовке кадров и рационализации. Как она узнала позже, за то, что была женщиной с мужским складом ума, многое схватывала на лету.

— Нужно было с нуля создавать научно-техническую информацию. Потом стали оформлять изобретения. Очень трудно. Нужно было проводить исследования за 20 лет по 6 ведущим странам. Сидишь и месяцами проверяешь, нет ли что-то твоего. Если нахожу, то изобретение отклоняю.

В 70-е годы Галина Алексеевна поступила в институт почвоведения и окончила его с красным дипломом. Когда в Москве создалось главное управление микробиологической промышленности и стали проходить смотры-конкурсы по изобретательству и рационализации, девять лет подряд бердский химзавод занимал первое место. Этим фактом Галина Вакулина гордится до сих пор.

И никто не узнает, где могилка его

Галина Алексеевна всегда задавалась вопросом, где закончил последний день своей жизни ее отец, где покоится его прах. Шесть лет назад прошла информация: когда в Новосибирске здание бывшей первой пересыльной тюрьмы, затем ставшей психбольницей, стали разбирать, то обнаружили там человеческие останки.

У Вакулиной есть предположение, что если дело отца отправили на рассмотрение в Новосибирск, то по всей видимости, это и была первая пересыльная тюрьма. Может, в подвалах тюрьмы находились и останки отца, полагает Галина Алексеевна.

В Бердске проживают 640 реабилитированных. На учете в бердском обществе реабилитированных стоят 132 человека.