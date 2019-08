Портрет Билла Клинтона в платье нашли в особняке у Эпштейна

Портрет бывшего президента США Билла Клинтона, на котором он изображен в синем платье и красных туфлях на каблуке, украшал манхэттенский особняк американского финансиста Джеффри Эпштейна, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на источник.

Американский миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой в начале августа в тюрьме, где он находился по обвинению в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

EXCLUSIVE: Did Jeffrey Epstein have painting of Bill Clinton wearing a blue DRESS and red heels? Visitor reveals bizarre image from inside pedo’s mansion https://t.co/jQEczGnpj4

— Daily Mail US (@DailyMail) 14 августа 2019 г.