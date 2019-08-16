16.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Красота

За 6000 рублей в Бердске вам сделают брови, которые будут держаться три года

10:30 16.08.2019, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
1

Микрошейдинг бровей — более щадящая процедура, чем татуаж. Главное, не чесать!

За 6000 рублей в Бердске вам сделают брови, которые будут держаться три года
Сделать брови яркими и выразительными можно с помощью процедуры микрошейдинга

Красивые брови придают женскому взгляду очарование и шарм. Сделать брови яркими и выразительными можно с помощью процедуры микрошейдинга.
— С помощью техники ручного татуажа можно «достроить» отсутствующие участки бровей. С помощью пудровой техники, пигмент растушевывается настолько, что создается впечатление, что брови покрасили тенями, — рассказывает бердский визажист Марина Кохан.
Преимущества перед татуажем:
— Нет отёков
— Благодаря обширной цветовой гамме, можно сделать любой цвет бровей
После заживления брови смотрятся натурально, они густые и красивой формы. Никто даже не подумает, что это не ваши собственные.
Плюс данной технологии в том, что эта щадящая процедура. После нее не остается рубцов.
Это достаточно популярная процедура в Бердске, но многие интересуются больно ли это?
— Не больно, потому что эта процедура проводится под местной анестезии. Сначала мастер делает моделирование бровей, далее прорисовывается форма бровей и согласовывается с клиентом.
После обезболивания собственно и происходит микрошейдинг бровей, — делится Марина.
Окончательный цвет можно будет увидеть через месяц, после полной регенерации кожи.
Нельзя!
Накануне процедуры запрещается прием алкоголя, перед процедурой не пить горячее.
За неделю до процедуры необходимо исключить прием кроворазжижающих препаратов.
Запрещено делать беременным и кормящим мамочкам.
После грудного вскармливания должно пройти не менее полугода.
Инсулинозависимым иметь справку от лечащего врача с разрешением на процедуру .
Как ухаживать за бровями после процедуры?
Не сдирать и не чесать. Набраться терпения и ждать пока корочки сами отойдут.
2-3 раза в день смазывать брови «Актовегином» или мазью «Бипантен» излишки мази промокать салфеткой.
Не мочить 5 дней.
2 недели нельзя делать пилинги в зоне бровей, ходить в баню и сауну.
Месяц нельзя загорать. На это время о солярии тоже придется забыть.
Через месяц в течении месяца потребуется обязательная коррекция.
Микропигментирование может продержаться до трех лет!

Мнение читателей
1
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы делали микроблейдинг бровей?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскНа видео дети бегают по краю крыше заброшенной 5-этажки Минобороны в военном городке Бердска
12:00 16-08-2019
На видео дети бегают по краю крыше заброшенной 5-этажки Минобороны в военном городке Бердска
Сбил ребенка водитель автобуса в Новосибирске
12:00 16-08-2019
Сбил ребенка водитель автобуса в Новосибирске
Разорвал листы уголовного дела в кабинете следователя житель Искитима
11:45 16-08-2019
Разорвал листы уголовного дела в кабинете следователя житель Искитима
Юрий Шатунов больше никогда не споет "Белые розы" и "Седую ночь""
11:30 16-08-2019
Юрий Шатунов больше никогда не споет
БердскДачники Бердска: отходами металлургии с химией отсыпают берега в СНТ «Вега-1» 1
11:15 16-08-2019
Дачники Бердска: отходами металлургии с химией отсыпают берега в СНТ «Вега-1»
Лавров о Курилах: не признает итоги Второй мировой войны Япония 1
11:00 16-08-2019
Лавров о Курилах: не признает итоги Второй мировой войны Япония
БердскЛучший врач региона: Новый главврач ЦГБ Алла Дробинская познакомилась с мэром Бердска 2
10:57 16-08-2019
Лучший врач региона: Новый главврач ЦГБ Алла Дробинская познакомилась с мэром Бердска
БердскСхема теплоснабжения: Построит за 200 млн рублей новые котельные в военном городке и микрорайоне Южном власть Бердска 1
10:45 16-08-2019
Схема теплоснабжения: Построит за 200 млн рублей новые котельные в военном городке и микрорайоне Южном власть Бердска
БердскЗа 6000 рублей в Бердске вам сделают брови, которые будут держаться три года
10:30 16-08-2019
За 6000 рублей в Бердске вам сделают брови, которые будут держаться три года
БердскЗанять место главного врача Бердска мечтает медалист и уже студент медвуза
10:15 16-08-2019
Занять место главного врача Бердска мечтает медалист и уже студент медвуза