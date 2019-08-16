За 6000 рублей в Бердске вам сделают брови, которые будут держаться три года

Сделать брови яркими и выразительными можно с помощью процедуры микрошейдинга

Красивые брови придают женскому взгляду очарование и шарм. Сделать брови яркими и выразительными можно с помощью процедуры микрошейдинга.

— С помощью техники ручного татуажа можно «достроить» отсутствующие участки бровей. С помощью пудровой техники, пигмент растушевывается настолько, что создается впечатление, что брови покрасили тенями, — рассказывает бердский визажист Марина Кохан.

Преимущества перед татуажем:

— Нет отёков

— Благодаря обширной цветовой гамме, можно сделать любой цвет бровей

После заживления брови смотрятся натурально, они густые и красивой формы. Никто даже не подумает, что это не ваши собственные.

Плюс данной технологии в том, что эта щадящая процедура. После нее не остается рубцов.

Это достаточно популярная процедура в Бердске, но многие интересуются больно ли это?

— Не больно, потому что эта процедура проводится под местной анестезии. Сначала мастер делает моделирование бровей, далее прорисовывается форма бровей и согласовывается с клиентом.

После обезболивания собственно и происходит микрошейдинг бровей, — делится Марина.

Окончательный цвет можно будет увидеть через месяц, после полной регенерации кожи.

Нельзя!

Накануне процедуры запрещается прием алкоголя, перед процедурой не пить горячее.

За неделю до процедуры необходимо исключить прием кроворазжижающих препаратов.

Запрещено делать беременным и кормящим мамочкам.

После грудного вскармливания должно пройти не менее полугода.

Инсулинозависимым иметь справку от лечащего врача с разрешением на процедуру .

Как ухаживать за бровями после процедуры?

Не сдирать и не чесать. Набраться терпения и ждать пока корочки сами отойдут.

2-3 раза в день смазывать брови «Актовегином» или мазью «Бипантен» излишки мази промокать салфеткой.

Не мочить 5 дней.

2 недели нельзя делать пилинги в зоне бровей, ходить в баню и сауну.

Месяц нельзя загорать. На это время о солярии тоже придется забыть.

Через месяц в течении месяца потребуется обязательная коррекция.

Микропигментирование может продержаться до трех лет!