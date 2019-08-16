Дачники Бердска: отходами металлургии с химией отсыпают берега в СНТ «Вега-1»

Сергей Новоселов и Дмитрий Головань обеспокоены экологической ситуацией в СНТ «ВЕГА-1»

В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратились жители Бердска Сергей Новоселов и Дмитрий Головань, у которых дачи находятся в СНТ «ВЕГА-1». Они встревожены содержанием камней, которыми подсыпают их дороги и берега небольших озер между домиками. «Курьер. Среда. Бердск» выехал на место. Действительно на въезде в сообщество стоят мешки с камнями с примесями каких-то веществ, также в них находятся кирпичи, камни и другие похожие на отходы строительства и производства предметы.

— Мы на сегодняшний день написали заявления в Роспотребнадзор и в прокуратуру Искитимского района. Сегодня нам звонил прокурор и сказал, так как отсыпка подозрительными веществами ведется на берегу водоемов, он срочно займется этим вопросом. Также мы написали обращение в инициативною группу СНТ «Вега-1», чтобы они провели ревизию финансово-хозяйственной деятельности правления садового общества, — рассказывает Сергей.

— Здесь присутствует асбест, шлак, металл, обмазка тиглей, которая делается с химикатами. И они не должны быть вблизи водоемах или в самой воде, которой потом люди поливают свои огороды. Я начал заниматься этим вопросом, обратился в отдел экологии Бердска, а мне сказали, что также обращался Сергей. Так мы познакомились. — говорит Дмитрий Евгеньевич.

На дороге и на берегах лежать большие кучи с камнями, покрытыми разными веществами. Некоторые уже раскатаны тракторами. На берегу озер также уже выровнялась отсыпка. А на водоемах находятся насосные станции, которые качают поливочную воду для садоводов.

— Это отходы скорее всего черной металлургии. Я работал аппаратчиком обогащения, плавильщиком, мастером технологической смены первого металлургического цеха ЗАО «Серебро Магадана». Я разбираюсь в этом. Это явно шлаки. Все отходы металлургии имеют класс вредности и они должны либо утилизироваться, либо должно складироваться в золо-шламо накопителях. Они не должно быть на дорогах и берегах. Это все вредные производственные отходы. Это обломки футеровки, она делается из магнезита, также добавляется жидкое натриевое стекло, борная кислота и т. д. И это все попадет в воду. Даже если это просто строительный мусор, это уже не должно быть здесь, — рассказывает Дмитрий Головань.

— Мы не хотим, чтобы это было из-под тишка или анонимно. Мы готовы заявить об этом, показать. Большая часть садоводов — это бабушки и дедушки, которые в химии не разбираются. А это все весной с талыми водами будет в водоеме. А потом и на наших огородах, в овощах и в нашей еде. Наша цель, если контролирующие инстанции проведут лабораторные анализы, и содержание веществ, которыми отсыпают берега, будет опасным для здоровья людей, чтобы правление СНТ «ВЕГА-1» собрали эти кучи и вывезли их на полигон для ТБО, — говорит Сергей Новоселов.