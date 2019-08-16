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Нужно ли самим собирать постельное белье в поездах?

09:15 16.08.2019 Фото: pixabay
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Пассажиры поезда не обязаны собирать постельное белье после поездки, они могут даже просить проводника заправить постель.

Нужно ли самим собирать постельное белье в поездах?
Пассажиры поезда не обязаны собирать постельное белье после поездки

Пассажиры поезда не обязаны собирать постельное белье после поездки, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной пассажирской компании (ФПК, «дочка» РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании).
Поводом для комментария стало появившееся в соцсетях видео, на котором пассажирка поезда устроила скандал в ответ на просьбу проводницы сдать белье.
«Многие пассажиры задают вопрос, нужно ли сдавать постельное белье после поездки? Спешим ответить на него — нет, не нужно. Проводник самостоятельно соберет его после прибытия на конечную станцию», — сказали в ФПК.

Кроме того, по просьбе пассажира проводник должен застилать постельное белье, но стоит учесть, что в первую очередь помощь оказывается пассажирам с детьми, пожилым и людям с ограниченными физическими возможностями.
«В фирменных поездах перед отправлением с начальной станции проводники застилают постельное белье на верхних полках. На нижних местах постель также застилается, но в том случае, если вагон оборудован полками-трансформерами, конструкция которых позволяет с легкостью превратить кровать в удобный диван», — добавили в компании.
Белье также застилают во всех вагонах СВ и люкс.

Источник: РИА Новости

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От редакции

Вы видели, чтобы проводник застлал белье?

Аноним, 16 августа 2019 10:15
Из серии я купил туалетную бумагу,теперь она сама Должна вытирать мне ..опуЯ же заплатил бабло......

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