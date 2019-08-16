Нужно ли самим собирать постельное белье в поездах?

Пассажиры поезда не обязаны собирать постельное белье после поездки

Пассажиры поезда не обязаны собирать постельное белье после поездки, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной пассажирской компании (ФПК, «дочка» РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании).

Поводом для комментария стало появившееся в соцсетях видео, на котором пассажирка поезда устроила скандал в ответ на просьбу проводницы сдать белье.

«Многие пассажиры задают вопрос, нужно ли сдавать постельное белье после поездки? Спешим ответить на него — нет, не нужно. Проводник самостоятельно соберет его после прибытия на конечную станцию», — сказали в ФПК.

Кроме того, по просьбе пассажира проводник должен застилать постельное белье, но стоит учесть, что в первую очередь помощь оказывается пассажирам с детьми, пожилым и людям с ограниченными физическими возможностями.

«В фирменных поездах перед отправлением с начальной станции проводники застилают постельное белье на верхних полках. На нижних местах постель также застилается, но в том случае, если вагон оборудован полками-трансформерами, конструкция которых позволяет с легкостью превратить кровать в удобный диван», — добавили в компании.

Белье также застилают во всех вагонах СВ и люкс.

Источник: РИА Новости