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SOS: спать нужно не менее 6 часов

09:45 16.08.2019 Фото: pixabay
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Люди, которые спят ночью менее шести часов, подвержены высокому риску развития ишемической болезни сердца.

SOS: спать нужно не менее 6 часов
Недосып может сказаться на здоровье нации

Люди, которые спят ночью менее шести часов, подвержены высокому риску развития ишемической болезни сердца. Об этом сообщил профессор медицины сна Пол Гринграс (Paul Gringras) со ссылкой на исследование, посвященное влиянию недосыпа на тело человека, передает The Sun.

В исследовании приняли участие две тысячи взрослых людей из Великобритании. Ученые выяснили, что 44 процента из них спят менее шести часов в сутки. Только 17 процентов принявших участие в эксперименте спят рекомендованные восемь часов в день.

По словам Гринграса, у тех, кто спит менее шести часов ночью, высок риск не только ишемической болезни сердца, но и инсульта — из-за недосыпа он увеличивается на 60 процентов. Все недосыпающие также имеют повышенное давление и высокий уровень холестерина в крови.

Всего одна ночь плохого сна, по мнению медика, способна спровоцировать набор веса, потерю мышечной массы и даже повлиять на то, какие воспоминания останутся в мозге.

Недосып может сказаться на здоровье нации, обернуться многими серьезными проблемами для здоровья, считает профессор. Гринграс рассказал, что сон влияет на человеческую ДНК так же, как и другие внешние факторы — еда, уровень стресса, курение.

Ученый напомнил, крепкому сну способствуют занятия спортом и физическая активность. По его словам, 85 процентов людей обнаружили, что их сон стал лучше после выполнения физических упражнений.

Источник: lenta.ru

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