Разорвал листы уголовного дела в кабинете следователя житель Искитима

Кроме этого он находясь в состоянии алкогольного опьянения оскорбил полицейских грубой нецензурной бранью. Теперь гражданина Бурматова судят по двум статьям УК.

Сейчас дело рассматривают в суде

В производство Искитимского районного суда Новосибирской области поступило уголовное дело в отношении Бурматова В.С., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.319 УК РФ, ч.2 ст.294 УК РФ.

Из обвинительного заключения следует, что Бурматов В.С., находясь в состоянии алкогольного опьянения, недовольный законными требованиями представителей власти -сотрудников полиции, оскорбил последних с использованием грубой нецензурной брани.

Таким образом, Бурматов В.С. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ – публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей и в связи с их исполнением.

Кроме того, Бурматов В.С. обвиняется в том, что будучи обвиняемым в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ, при ознакомлении с материалами уголовного дела в помещении следственного кабинета следственного отдела, выступая против интересов правосудия и вмешиваясь в деятельность следователя, желая таким образом воспрепятствовать всестороннему, полному и объективному расследованию, при ознакомлении с материалами уголовного дела, взял его в руки и разорвал содержащиеся в нем листы.

Таким образом, Бурматов В.С. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 294 УК РФ – вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность следователя в целях воспрепятствования всестороннему, полному и объективному расследованию дела.

Источник: iskitimsky.nsk.sudrf.ru