Вакцины от хламидиоза показывают успех

Chlamydia trachomatis. Вакцины от хламидиоза показали безопасность в первых клинических испытаниях

Исследования на людях продемонстрировали безопасность двух новых вакцин от хламидиоза — одной из распространеннейших венерических болезней. Обе успешно прошли первую фазу клинических испытаний, показав свою иммуногенность и отсутствие побочных эффектов, сообщается в журнале Lancet Infectious Diseases.

Бактерии Chlamidia trachomatis передаются от человека к человеку половым путем и провоцируют болезни мочеполовой системы. Во многих случаях хламидиоз проходит почти бессимптомно, но может вызвать серьезные осложнения и опасен во время беременности. «Тихий» образ жизни бактерий позволяет им оставаться долгое время в организме незамеченными, так что многие люди начинают лечение с большим запозданием. Это позволило хламидиозу стать одной из самых распространенных венерических болезней — по оценкам ВОЗ, только в 2016 году им заболело 127 миллионов человек во всем мире. Хламидиоз лечится антибиотиками, но по вышеперечисленным причинам это плохо тормозит общее распространение инфекции, так что разработка превентивных способов защиты от этой болезни, в том числе вакцин, очень актуальна.

Соня Абрахам (Sonya Abraham) и ее коллеги недавно успешно завершили первую стадию клинических испытаний вакцин. Исследование проходило в Хаммерсмитском госпитале в Лондоне на 35 испытуемых: две группы из 15 здоровых женщин тестировали два варианта вакцины, а еще пять оказались в контрольной группе. Все они получили по три инъекции в течение четырех месяцев, а потом еще две дозы в виде назального спрея, причем ни испытуемые, ни врачи не знали, кто к какой группе относится. В ходе исследования не было выявлено серьезных побочных эффектов, а найденные проблемы вроде боли от уколов были в большинстве распределены между всеми тремя группами. Стоит отметить, что это пока первый этап клинических испытаний и людей мало — возможно, в будущем проявятся какие-то эффекты.

Обе вакцины показали свою работоспособность и давали (в отличие от плацебо) иммунный ответ, но одна из них оказалась более многообещающей для дальнейших исследований. Оба варианта сделаны на основе мембранного белка бактерии C. trachomatis, но в качестве усилителей иммунного ответа в них использованы разные добавки. В вакцине CTH522:AH это стандартный адъювант многих вакцин гидроксид алюминия, а в CTH522:CAF01 — CAF01, относительно новая добавка на основе катионных липосом. Антитела для второй вакцины раньше обнаруживались в крови, их было больше и в целом иммунный ответ был более мощный. Эти преимущества увеличивают ее шансы попасть на следующую стадию испытаний которую авторы статьи планируют провести уже на большей выборке.

Недавно исследователи сообщили об успешных испытания вакцины против другой распространенной болезни — малярии. Опыты с участием 2100 пациентов продемонстрировали ее стопроцентную эффективность.

Источник: nplus1.ru