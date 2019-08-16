Занять место главного врача Бердска мечтает медалист и уже студент медвуза

К ЕГЭ медалист готовился по 7 часов в день

Людей с именем Александр отличают острый ум и проницательность. Они прирожденные лидеры. Александр Данченко из Бердска – не исключение.

— В 10 классе я понял, что если я буду учиться на пятерки, то получу дополнительные баллы при поступлении в вуз. К ЕГЭ я готовился по 7 часов в день. Прорешивал задания на учебных сайтах. Я поступил в медицинский университет, и родители сэкономили 160 тысяч в год, — улыбаясь, говорит Александр.

Система образования, по мнению медалиста больше учит, а хорошо бы если бы и воспитывала.

— Мне повезло с учителями, они не просто нас учили, а могли поговорить с нами по душам. К сожалению, в школе не все так гладко. Дети бывают агрессивны по отношению друг к другу и неуважительны к учителям,- считает отличник.

Выпускник считает концепцию домашнего образования весьма успешной.По его мнению, это бы сэкономило время на дорогу, и благодаря этому, школьники могли сами составлять свой учебный график.

В Бердске девушек медалисток больше. В 2019 году 40 — девушек, 9-юношей. У Александра такое объяснение этому явлению:

— С биологической точки зрения, девочки развиваются быстрее. В 16 лет у них формируется достаточный интеллект, чтобы быть отличницами. Мальчишкам хочется побегать, потусить с друзьями, а не проводить досуг за книжками.

Свободное время семья Данченко любит проводить на рыбалке. У мамы для этого мероприятия припасен розовый спиннинг.

— Когда комаров нет, наслаждаюсь природой, звуками. Забываются трудности.

Мне нравятся девушки с чувством юмора и достаточным интеллектом

Александр решил пойти учиться на врача, потому что хочет помогать людям. Делай добро и оно тебе аукнется, – убежден он.

После окончания университета бердчанин планирует работать в Москве, а потом перебраться в Европу. Набравшись опыта, наш земляк не исключает возможности, что вернется в родные пенаты.

— Мне не хочется находится среди облезлых потолков и безалаберных медсестер, которые пренебрежительно относятся к пациентам. Я буду ответственно относится к своей работе, чтобы вокруг меня была чистота и вежливый персонал. А может быть я стану главным врачом Бердска,если в это время место будет вакантно, как сейчас, — предполагает выпускник.

Он не планирует женится скоро, но к 25-годам видит себя семейным человеком.

— Мне нравятся девушки не только красивые, но и умные, с хорошим чувством юмора. А блондинка или брюнетка, все равно!

Тем, кто хочет добиться успехов в образовании, Александр дал совет:

— Если вы планируете стремится к высотам, не только в образовании, но в карьере, вам уже сейчас, на данном этапе обучения необходимо вкладывать по-максимуму все силы. Необходимо распоряжаться своим временем эффективно, насколько это возможно. Бывает, не хватает всего нескольких минут, чтобы выучить или подготовить материал, который на данный момент кажется вам не нужным, а в будущем окажется весьма востребованным и может сыграть большую роль. Я бы посоветовал уже сейчас определяться с профессией, для того чтобы максимально расходовать свои силы на профильные предметы, которые будут вам нужны для поступления.

Автор видео Елена Белоусова

