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Сколько можно терпеть Субару, с которого постоянно играет музыка на полную мощность?

21:52 15.08.2019
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Музыка нас связала…

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Сергей:
Как Вы относитесь к человеку на синем Субару, у которого постоянно играет музыка на полную мощность?

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От редакции

А вас бесит такая музыка и такие водители?

igk63, 15 августа 2019 21:57
А,что у нас спрашивать-возьми и разберись.

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