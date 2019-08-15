В рубрику «Сообщи свои новости» написал Сергей:
Как Вы относитесь к человеку на синем Субару, у которого постоянно играет музыка на полную мощность?
Сколько можно терпеть Субару, с которого постоянно играет музыка на полную мощность?
Музыка нас связала…
В рубрику «Сообщи свои новости» написал Сергей:
Спасибо за ваш голос
От редакции
А вас бесит такая музыка и такие водители?
igk63, 15 августа 2019 21:57
А,что у нас спрашивать-возьми и разберись.
Сколько можно терпеть Субару, с которого постоянно играет музыка на полную мощность? 1
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