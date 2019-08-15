Врача из Новосибирска Аллу Дробинскую назначили главврачом ЦГБ Бердска

Она до сегодняшнего дня работала замглавного врача по медицинской части городской клинической больнице №1 Заельцовского района Новосибирска.

Завтра, 16 августа, министр здравоохранения региона Константин Хальзов в 11.00 представит коллективу ГГБ Бердска нового главного врача. На этот пост назначили кандидата медицинских наук Аллу Дробинскую, которая до сегодняшнего дня работала замглавного врача по медицинской части городской клинической больнице №1 Заельцовского района Новосибирска. Как и писал ранее «Курьер.Среда.Бердск», слухи о назначенце из Заельцовской больницы — подтвердились.

— Да, завтра будет знакомство, приедет министр и представит Аллу Николаевну Дробинскую коллективу ЦГБ, конечно, я тоже буду рад познакомиться со столь опытным и уважаемым в профессиональной среде специалистом и управленцем, — подтвердил редакции эту информацию глава Бердска Евгений Шестернин.

Пресс-центр администрации Бердска известил, что 16 августа в 11 часов будет пресс-подход к министру Хальзову — он представит Аллу Николаевну Дробинскую журналистам.

Напомним, экс-главврач бердской ЦГБ Юрий Краморов уволился с должности 12 августа. Свой уход он аргументировал усталостью. Накануне, 9 августа, с инспекцией поликлинические отделения ЦГБ посетил первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов. По результатам рабочей поездки он дал ряд поручений, направленных на строгое исполнение целевых ориентиров национального проекта «Здравоохранение» в Бердске.

С 12 августа обязанности главврача исполняет Юлия Звягинцева, до этого занимающая должность заместителя главного врача по детству и родовспоможению больницы Бердска.

На протяжении 13 лет должность главного врача бердской больницы занимала Марина Сипачева. После ее уход с должности коллектив бердской ЦГБ просил Минздрав и правительство региона, чтобы кресло главного врача занял именно Юрий Краморов. 5 мая 2014 года Юрия Краморова назначили на должность главного врача ЦГБ Бердска.

Справка об Алле Николаевне Дробинской

к.м.н., доцент зеркальной кафедры анестезиологии и реаниматологии Зельмана В.Л. Института медицины и психологии ФГБОУ ВПО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет» (НГУ), заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница № 1», главный внештатный анестезиолог-реаниматолог родовспоможения Министерства здравоохранения Новосибирской области, заслуженный врач РФ (Новосибирск). Член президиума Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов России. Доцент кафедры акушерства и гинекологии НГУ. Лауреат номинации «Золотой фонд НГМУ». Автор 78 печатных работ, в том числе 5 монографий. Более 30 лет работает в здравоохранении.