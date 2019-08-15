Массовое ДТП привело к 6 км пробке на трассе Р-256 Бердск – Барнаул

Столкнулись 5 автомобилей, из которых 3 легковые, 1 КамАЗ, 1 грузовой автомобиль.

На выезде из Бердска в сторону Барнаула массовая авария

Сегодня, 15 августа, произошло серьёзное ДТП с участием 5 автомобилей. Очевидцы в паблике Barnaul 22 во «ВКонтакте» сообщают, что из-за аварии образовалась огромная пробка.

На трассе Р-256 Бердск – Барнаул произошла авария: столкнулись 5 автомобилей, из которых 3 легковые, 1 КамАЗ, 1 грузовой автомобиль. КамАЗ ехал с грузом, который из-за опрокидывания лежит на дороге, сообщают очевидцы.

По данным «Яндекс.Карты», на указанном участке образовалась пробка длиной 6,2 километра. Участники дорожного движения едут со скоростью 5 км/ч.

Источник: katun24.ru