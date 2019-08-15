Запутались: Затопит водой с аэродрома после строительства дороги к детсаду микрорайон Южный Бердска

Так думают жители. Представители УКС утверждают, что согласно проекту, вода с дороги не то что уходить, улетать будет.

Дорога пройдет рядом с домами бердчан

Боятся быть затопленными водой с аэродрома после строительства дороги возле детского сада в микрорайоне Южном жители Бердска.

— Я пообщался с дорожниками, которые начали вести работы по асфальтированию дороги вокруг детского сада. У нас здесь со всего аэродрома собирается вода и идет в арык. Весной до 1 метра глубины. Вода идет в сторону ул. Космической. В проекте на этом месте тротуар. Строители об этой проблеме вообще не знают. В точке G, которая находится в 10 метрах от моего дома, как раз самое глубокое место. Переулок Добрый просто смоет весной. И они хотят засыпать этот арык. Весной возле моего дома вода идет таким потоком, что неделю можно рыбачить. Идет черная река со страшным шумом. Строители говорят, что с другой стороны сделают лоток, чтобы дорогу не заливало. Но ведь по арыку вода идет до самой Космической и уходит там в трубу. Арык этот чистит город перед весной, чтобы не смыло 11 квартал. В сентябре город будет этот арык прокашивать, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» житель переулка Добрый Константин Илюшко.

Если бы сейчас зарядили дожди дня на три, то дорожники бы увидели, какая вода бежит по арыку, пояснил Константин Александрович.

Днем 15 августа жители микрорайона Южного встретились со своим депутатом Владимиром Голубевым, представителем УКСа, чтобы обговорить проблемные вопросы.

— Давайте так, не будем выдумывать какие-то сложности, — обратился к бердчанам начальник строительного отдела МКУ УКС Александр Коцубенко.

— По возможности ливневку оставьте нашу, — обратился к чиновникам житель Южного.

— У вас не будет воды здесь.

— Ага, не будет воды, вся будет на дорогу вытекать.

— Вся вода будет уходить в лотки бетонные.

Александр Коцубенко раскрыл проект строительства дороги и начал что-то объяснять жителям.

По словам Коцубенко, строительство дороги пройдет по муниципальной земле. У жителей это вызовет определенные неудобства. Но есть проект, который прошел экспертизу, отметил начальник строительного отдела УКС.

— Если сейчас не топило, то у нас фактически эта отметка здесь и будет. Будет понижение, чтобы не топило. Будет ливневка. И сама дорога — это большой лоток по сути. Уклон более 4 метров, перепад на участке, здесь вода не то что уходить, улетать будет. Какие-то моменты будем в процессе пытаться изменить. Не собираемся построить дорогу — и трава не расти. Будем стараться, чтобы тротуар был выше, чем наша дорога. Тротуару понижение можно сделать, — объяснил «Курьер. Среда. Бердск» Александр Коцубенко.

Напомним, на этой неделе началось строительство дороги к детсаду в микрорайоне Южном.

Дороги в микрорайоне Южный будут проводить к построенному детсаду и строящейся школе. Новый детский сад будет сдан в эксплуатацию к 1 сентября 2019 года. Сейчас в садик завозят оборудование и мебель.

Компания «ДорСиб Плюс», выигравшая аукцион на 74 млн рублей, должна успеть к началу учебного года. Необходимо построить три дороги общей протяженностью около 1 км: по ул. Возрождения — от пересечения с ул. Лунной до пересечения с ул. Рогачева, по ул. Купца Горохова — от пересечения с ул. Возрождения до пересечения с ул. Поэта Сорокина, по ул. Поэта Сорокина — от пересечения с ул. Лунной до пересечения с ул. Рогачева.

Дорожникам предстоит положить асфальт на проезжей части, сделать тротуары, поставить ограждения и дорожные знаки. Появится удобный проезд и к садику, и к школе, которая строится рядом.

На совещании чиновников 12 августа мэр Бердска Евгений Шестернин поинтересовался, определен ли технологический вывоз грунта при нарезке. Дороги в Южном оставляют желать лучшего, в некоторых местах очень близко подходят грунтовые воды, есть линзы, если делать одну дорогу, нельзя повредить другие, отметил мэр. Он подчеркнул, что нужно предпринять все меры, чтобы жители не страдали.

— Необходимо исключить все вечерние и ночные работы. Я понимаю, дорога нужна, но это территория частного сектора. — акцентировал Евгений Анатольевич.

Мэр напомнил подчиненным, что во время строительства дороги пыль в частном секторе от проходящих по грунтовым дорогам машин не должна стоять столбом.