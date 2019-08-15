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Пять 17-летних россиянок родили в 2018 году по пятому ребенку

17:30 15.08.2019 Фото: pixabay
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Более 190 детей родились у 14-летних мам, 34 — у 13-летних, четыре — у 12-летних.

Пять 17 летних россиянок родили в 2018 году по пятому ребенку
Пять семнадцатилетних россиянок родили в прошлом году по пятому ребенку

В России в прошлом году родились пять детей, которые стали пятыми по счету для их 17-летних матерей, следует из данных Росстата.
Также 919 детей появились на свет у 15-летних девушек, при этом 22 из них стали мамами уже во второй раз. Россиянки в возрасте 16 лет родили 2925 младенцев, 165 из которых стали вторыми в семье, девять — третьими, еще два ребенка — четвертыми.
Более 190 детей родились у 14-летних мам, 34 — у 13-летних, четыре — у 12-летних.
Как отметил в беседе с РИА Новости директор Института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский, в некоторых российских регионах такие ранние роды считаются нормой.
По словам эксперта, репродуктивный возраст начинается в 15 лет.
«Надо, конечно, знать, где это происходит, Россия — страна большая, если это где-нибудь на Северном Кавказе. < …> Все зависит от того, в какой среде живет, как родители относятся, вы не можете запретить, да и не нужно запрещать родить, нельзя также запретить сделать аборт», — добавил Вишневский.

В России возраст сексуального согласия составляет 16 лет. За половой акт, совершенный взрослым с человеком, не достигшим 16-летия, наступает уголовная ответственность.

Источник: РИА Новости

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