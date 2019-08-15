15.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Сорвал золотую цепочку с кулоном с шеи пенсионерки грабитель в Новосибирске

17:45 15.08.2019 Фото: pixabay
0

В отношении 41-летнего мужчины избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Сорвал золотую цепочку с кулоном с шеи пенсионерки грабитель в Новосибирске
Неизвестный мужчина ограбил 64-летнюю женщину, сорвав у нее с шеи золотую цепочку с кулоном

В Новосибирске раскрыто два уличных грабежа.

13 июля около 11 часов утра у дома №33 по проспекту Дзержинского неизвестный мужчина ограбил 64-летнюю женщину, сорвав у нее с шеи золотую цепочку с кулоном стоимостью 30 тысяч рублей. Прибывшие по звонку потерпевшей полицейские изъяли видеозапись с камеры наблюдения, запечатлевшую преступника. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен и задержан 41-летний житель Кировского района, ранее судимый за кражу и грабеж. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Сотрудники полиции установили адрес ломбарда, куда подозреваемый сдал цепочку с кулоном — ведется розыск похищенного.

Еще один грабеж был совершен 30 июля в 23.30 на остановке общественного транспорта «Башня» в Ленинском районе Новосибирска, где молодой человек отобрал у мужчины 1998 года рождения сотовый телефон, после чего скрылся с похищенным. По подозрению в совершении паерступления задержан 18-летний ранее не судимый житель Кировского района, в отношении которого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Местонахождение похищенного смартфона устанавливается.

Источник: 54.мвд.рф

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Думал, не догонят?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Госдума поддерживает 4-дневную рабочую неделю с сохранение зарплаты
18:00 15-08-2019
Госдума поддерживает 4-дневную рабочую неделю с сохранение зарплаты
Сорвал золотую цепочку с кулоном с шеи пенсионерки грабитель в Новосибирске
17:45 15-08-2019
Сорвал золотую цепочку с кулоном с шеи пенсионерки грабитель в Новосибирске
Врача из Новосибирска Аллу Дробинскую назначили главврачом ЦГБ Бердска 1
17:45 15-08-2019
Врача из Новосибирска Аллу Дробинскую назначили главврачом ЦГБ Бердска
Пять 17-летних россиянок родили в 2018 году по пятому ребенку
17:30 15-08-2019
Пять 17-летних россиянок родили в 2018 году по пятому ребенку
Запретить вывоз леса в Китай может Россия
17:15 15-08-2019
Запретить вывоз леса в Китай может Россия
БердскСпасибо за каждый рубль: Инвалид-колясочник из Бердска благодарит за собранные 93 483 рубля жителей Бердска
17:10 15-08-2019
Спасибо за каждый рубль: Инвалид-колясочник из Бердска благодарит за собранные 93 483 рубля жителей Бердска
Популярность курортов Кубани и Крыма выросла среди россиян
17:06 15-08-2019
Популярность курортов Кубани и Крыма выросла среди россиян
Советы учителя: как подготовить ребенка к 1 классу?
17:03 15-08-2019
Советы учителя: как подготовить ребенка к 1 классу?
Болтон обвинил Россию в краже технологий США по гиперзвуковому оружию
17:00 15-08-2019
Болтон обвинил Россию в краже технологий США по гиперзвуковому оружию
Яблоко и чай снижают риск смерти от рака и болезней сердца
16:58 15-08-2019
Яблоко и чай снижают риск смерти от рака и болезней сердца