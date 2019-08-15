Сорвал золотую цепочку с кулоном с шеи пенсионерки грабитель в Новосибирске

Неизвестный мужчина ограбил 64-летнюю женщину, сорвав у нее с шеи золотую цепочку с кулоном

В Новосибирске раскрыто два уличных грабежа.

13 июля около 11 часов утра у дома №33 по проспекту Дзержинского неизвестный мужчина ограбил 64-летнюю женщину, сорвав у нее с шеи золотую цепочку с кулоном стоимостью 30 тысяч рублей. Прибывшие по звонку потерпевшей полицейские изъяли видеозапись с камеры наблюдения, запечатлевшую преступника. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен и задержан 41-летний житель Кировского района, ранее судимый за кражу и грабеж. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Сотрудники полиции установили адрес ломбарда, куда подозреваемый сдал цепочку с кулоном — ведется розыск похищенного.

Еще один грабеж был совершен 30 июля в 23.30 на остановке общественного транспорта «Башня» в Ленинском районе Новосибирска, где молодой человек отобрал у мужчины 1998 года рождения сотовый телефон, после чего скрылся с похищенным. По подозрению в совершении паерступления задержан 18-летний ранее не судимый житель Кировского района, в отношении которого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Местонахождение похищенного смартфона устанавливается.

Источник: 54.мвд.рф