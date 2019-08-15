Один дома: Разбудили крепко спящего 8-летнего ребенка спасатели в Бердске

Родители не могли достучаться до своего сына. Обратились за помощью к спасателям. Мальчик не проснулся даже тогда, когда те вскрывали входную дверь.

Спасатели довольно часто получают вызовы с просьбой деблокировать дверь, за которой детям может грозить опасность

Звонок с просьбой деблокировать входную дверь в квартиру трехэтажки по ул. К. Маркса, за которой 8-летнему ребенку может угрожать опасность, получили вечером 13 августа сотрудники поисково-спасательного отряда (ПСО), базирующегося в Бердске.

Родители вернулись домой, но не смогли открыть входную дверь. Их сын, находившийся в квартире, не отвечал ни на стук в дверь, ни на телефонные звонки. Бердчане позвали на помощь спасателей.

Спасатели прибыли на место и с помощью аварийно-спасательного инструмента деблокировали входную дверь. Нашли ребенка крепко спящим. Разбудили его. Медицинская помощь мальчику не понадобилась, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник поисково-спасательного подразделения ПСО Сергей Козин.