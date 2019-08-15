15.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Один дома: Разбудили крепко спящего 8-летнего ребенка спасатели в Бердске

13:15 15.08.2019, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

Родители не могли достучаться до своего сына. Обратились за помощью к спасателям. Мальчик не проснулся даже тогда, когда те вскрывали входную дверь.

Один дома: Разбудили крепко спящего 8 летнего ребенка спасатели в Бердске
Спасатели довольно часто получают вызовы с просьбой деблокировать дверь, за которой детям может грозить опасность

Звонок с просьбой деблокировать входную дверь в квартиру трехэтажки по ул. К. Маркса, за которой 8-летнему ребенку может угрожать опасность, получили вечером 13 августа сотрудники поисково-спасательного отряда (ПСО), базирующегося в Бердске.

Родители вернулись домой, но не смогли открыть входную дверь. Их сын, находившийся в квартире, не отвечал ни на стук в дверь, ни на телефонные звонки. Бердчане позвали на помощь спасателей.

Спасатели прибыли на место и с помощью аварийно-спасательного инструмента деблокировали входную дверь. Нашли ребенка крепко спящим. Разбудили его. Медицинская помощь мальчику не понадобилась, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник поисково-спасательного подразделения ПСО Сергей Козин.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

У вас случались подробные ситуации?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Духовную и врачебную помощь несет «Корабль-Церковь «Апостол Андрей Первозванный» жителям Новосибирской области
15:15 15-08-2019
Духовную и врачебную помощь несет «Корабль-Церковь «Апостол Андрей Первозванный» жителям Новосибирской области
Два часа горела резина в производственном цехе Бердска
15:09 15-08-2019
Два часа горела резина в производственном цехе Бердска
БердскВиктор Осин: Главное достояние БЭМЗа — это люди
15:00 15-08-2019
Виктор Осин: Главное достояние БЭМЗа — это люди
Видео жестко приземлившегося из птиц самолета А321 в поле под Жуковским выложено в сеть 1
14:49 15-08-2019
Видео жестко приземлившегося из птиц самолета А321 в поле под Жуковским выложено в сеть
Как сделать идеальный дизайн наклейками для ногтей
14:35 15-08-2019
Как сделать идеальный дизайн наклейками для ногтей
БердскМедалистка Евгения Квасова: Женщина не должна быть клушей 1
14:30 15-08-2019
Медалистка Евгения Квасова: Женщина не должна быть клушей
Медовый спас: Гибель пчел не уменьшила урожай меда в 2019 году
14:15 15-08-2019
Медовый спас: Гибель пчел не уменьшила урожай меда в 2019 году
Кремль призывает ученых опасаться научного шпионажа
14:00 15-08-2019
Кремль призывает ученых опасаться научного шпионажа
БердскЧС: меняют 70 метров трубы на фекальном провале у ТЦ Орбита
13:45 15-08-2019
ЧС: меняют 70 метров трубы на фекальном провале у ТЦ Орбита
86% православных прошли таинство крещения 1
13:30 15-08-2019
86% православных прошли таинство крещения