След ребенка нашли в омском лесу, где пропал Коля Бархатов

Район поисков сильно заболочен

Поиски трехлетнего Коли Бархатова продолжаются. Местность разбили на условные квадраты, площадь поиска увеличилась уже до 25 квадратных километров. И только что стало известно, что в одном из квадратов нашли след, похожий на след ребёнка. Сейчас оперативно ведутся работы, эксперты устанавливают, кому он мог принадлежать. Если маленькому Коле, то по следу пустят собаку.

Всем, кто участвует в поисках, на сотовые телефоны разослали голосовые сообщения с голосом мамы мальчика, люди включают их и идут прочесывать территорию. Территория очень сложная, говорят поисковики, трава высотой в половину человеческого роста, местность заболочена. Некоторые болота люди переходят вброд. На месте сейчас работают два вертолёта с тепловизором. Если к завтрашнему дню поиски результатов не дадут, из Москвы ещё направят технику.

Добровольцам, которые отправляются на поиски мальчика, советуют взять навигаторы. Их очень не хватает. Также нужны люди, которые умеют ходить по тайге, вышка усилителя сотовой связи, болотоход, рации, компасы, фонари и аккумуляторы. Чтобы передать инвентарь, нужно обратиться на горячую линию по телефону 8-800-700-54-52.

Напомним, мальчик потерялся накануне днём в лесу рядом с селом Новологиново. Сейчас ребёнка разыскивают больше 700 человек: это спасатели, полицейские, кинологи, конные отряды, местные жители и волонтёры. Профессиональные поисковики сегодня утром прилетели из столицы. Они привезли квадрокоптер и специальное оборудование. В районе даже остановили сенокос — люди массово отправились на помощь.

— На данный момент обработана площадь свыше 40 кв. км.Территория делится на квадраты, и каждый из них закрывается с неба и с земли нашими поисковиками. Ребёнок на данный момент не найден, но мы не намерены останавливаться, будем расширять зону поиска, будем привлекать в дальнейшем неравнодушных граждан, — сообщила корреспонденту 12 канала координатор поискового отряда «Лиза Алерт — Омск» Юлия Любицкая.

Следственный комитет тем временем возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения ребенка. Сейчас на месте работает съемочная группа 12 канала. Все подробности поисковой операции — в итоговом выпуске «Часа новостей» в 19:30.

Поиски уже длятся почти сутки. Поисковики валятся с ног от усталости, их сменяют другие добровольцы. Однако, несмотря на это, надежда найти мальчика живым остается. Тем более что в практике омских поисковиков есть подобные истории со счастливым концом. Одна из самых резонансных произошла в мае 2014-го. Тогда с территории дачи в Омском районе ушла 3-летняя Саша Спиркина. Почти сутки девочку искали полицейские и волонтёры. Прочесывали поля и лесные массивы. Спустя 20 часов поисков ребёнка обнаружили в 12 километрах от дома. Саша был голодна и сильно напугана. Но главное — жива.

Источник: gtrk-omsk.ru