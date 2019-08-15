Фельдшер из «скорой» пнул пожилую женщину ногой и уехал с места ЧП в Ростове-на-Дону

60-летняя женщина предположительно находилась в состоянии алкогольного опьянения. Фельдшера она оскорбляла нецензурной бранью и отказалась ехать в больницу.

Фельдшер скорой помощи пнул ногой пожилую женщину

Ростовские соцсети всколыхнул видеоролик, на котором фельдшер скорой помощи пнул ногой пожилую женщину. Инцидент произошел сегодня вечером в центре города.

«Под домом на улице Варфоломеева упала бабушка. Люди вызвали скорую. Приехал фельдшер, пнул ее ногой, развернулся и уехал», – написал автор шокирующего видео.

По информации источника ИА «ДОН 24» в службе скорой помощи, как только фельдшер подошел к лежащей на тротуаре женщине, она стала его оскорблять.

«60-летняя женщина предположительно находилась в состоянии алкогольного опьянения. Фельдшера она оскорбляла нецензурной бранью и отказалась ехать в больницу. Конечно, это не оправдывает его поступок – завтра оценку его поведению даст руководство», – пояснил источник.

Он также сообщил, что женщину попыталась госпитализировать и вторая бригада скорой помощи, прибывшая на место.

«По пути в БСМП она стала бить ногами и оскорблять фельдшера и водителя, требовать остановить машину. Поэтому до больницы она так и не доехала, вновь отказавшись от госпитализации».



Источник: don24.ru