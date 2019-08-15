15.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Происшествия

Тело 70-летней пенсионерки обнаружили спасатели в квартире 10-этажки в Бердске

12:30 15.08.2019, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
1 0

Бердчанка долгое время не выходила на связь с родными, не реагировала на звонки и стук в дверь.

Тело 70 летней пенсионерки обнаружили спасатели в квартире 10 этажки в Бердске
В этом году спасатели уже несколько раз деблокировали двери квартир, за которыми находили умерших людей

Информацию о необходимости обеспечить доступ в квартиру, в которой пенсионерке может грозить опасность, получили 14 августа сотрудники поисково-спасательного отряда (ПСО) в Бердске.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник поисково-спасательного подразделения ПСО Сергей Козин, тревогу забили родные 70-летней бердчанки. Она долгое время не выходила с ними на связь, не отвечала на звонки и стук в дверь. Родственники опасались, не произошло бы несчастья.

Спасатели прибыли на место и с помощью аварийно-спасательного инструмента деблокировали входную дверь. Хозяйку квартиры они обнаружили без признаков жизни. Тело было передано сотрудникам полиции.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы постоянно на связи с родными?

Аноним, 15 августа 2019 13:20
НВР:
да

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Духовную и врачебную помощь несет «Корабль-Церковь «Апостол Андрей Первозванный» жителям Новосибирской области
15:15 15-08-2019
Духовную и врачебную помощь несет «Корабль-Церковь «Апостол Андрей Первозванный» жителям Новосибирской области
Два часа горела резина в производственном цехе Бердска
15:09 15-08-2019
Два часа горела резина в производственном цехе Бердска
БердскВиктор Осин: Главное достояние БЭМЗа — это люди
15:00 15-08-2019
Виктор Осин: Главное достояние БЭМЗа — это люди
Видео жестко приземлившегося из птиц самолета А321 в поле под Жуковским выложено в сеть 1
14:49 15-08-2019
Видео жестко приземлившегося из птиц самолета А321 в поле под Жуковским выложено в сеть
Как сделать идеальный дизайн наклейками для ногтей
14:35 15-08-2019
Как сделать идеальный дизайн наклейками для ногтей
БердскМедалистка Евгения Квасова: Женщина не должна быть клушей 1
14:30 15-08-2019
Медалистка Евгения Квасова: Женщина не должна быть клушей
Медовый спас: Гибель пчел не уменьшила урожай меда в 2019 году
14:15 15-08-2019
Медовый спас: Гибель пчел не уменьшила урожай меда в 2019 году
Кремль призывает ученых опасаться научного шпионажа
14:00 15-08-2019
Кремль призывает ученых опасаться научного шпионажа
БердскЧС: меняют 70 метров трубы на фекальном провале у ТЦ Орбита
13:45 15-08-2019
ЧС: меняют 70 метров трубы на фекальном провале у ТЦ Орбита
86% православных прошли таинство крещения 1
13:30 15-08-2019
86% православных прошли таинство крещения