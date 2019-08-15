Тело 70-летней пенсионерки обнаружили спасатели в квартире 10-этажки в Бердске

Бердчанка долгое время не выходила на связь с родными, не реагировала на звонки и стук в дверь.

В этом году спасатели уже несколько раз деблокировали двери квартир, за которыми находили умерших людей

Информацию о необходимости обеспечить доступ в квартиру, в которой пенсионерке может грозить опасность, получили 14 августа сотрудники поисково-спасательного отряда (ПСО) в Бердске.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник поисково-спасательного подразделения ПСО Сергей Козин, тревогу забили родные 70-летней бердчанки. Она долгое время не выходила с ними на связь, не отвечала на звонки и стук в дверь. Родственники опасались, не произошло бы несчастья.

Спасатели прибыли на место и с помощью аварийно-спасательного инструмента деблокировали входную дверь. Хозяйку квартиры они обнаружили без признаков жизни. Тело было передано сотрудникам полиции.