По итогам 2019 года турпоток в Краснодарский край может вырасти с 16 млн в 2018-м до 17 млн, а в Крым могут приехать рекордные 6,5 млн отдыхающих.

Популярность курортов Кубани и Крыма выросла среди россиян

Курорты Краснодарского края и Крыма, по предварительным оценкам, стали самыми популярными направлениями отдыха среди россиян этим летом. Об этом 14 августа сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Несмотря на то что сезон еще не завершился — его конец ожидается в сентябре, — эксперты уже могут сделать выводы на основе текущих показателей.

«По предварительным итогам, самым популярным направлением по количеству туристов является Краснодарский край — он бьет все рекорды. Прирост пока ориентировочно оценивается в 15%, у некоторых туроператоров рост больше — 20–25%. В Крыму примерно такая же картина, в пределах 10% рост», — цитирует ее агентство ТАСС 14 августа.

По итогам 2019 года турпоток в Краснодарский край может вырасти с 16 млн в 2018-м до 17 млн, а в Крым могут приехать рекордные 6,5 млн отдыхающих.

Кроме того, на полуострове впервые вырос сегмент организованного туризма — с 10–15% в прошлом году до 20–22% в текущем.

«На южном берегу Крыма появились новые варианты размещения с интересными ценами, плюс очень много туристов отправились туда на машинах благодаря открытию моста. За счет этого рост», — цитирует Ломидзе «Интерфакс».

Также популярны среди россиян этим летом Турция, Испания, Тунис, Италия, Кипр, Черногория, Болгария, Таиланд, Вьетнам и Греция. По этим направлениям спрос вырос на 10–18%, что, по мнению эксперта, говорит о нежелании россиян отказываться от отдыха, «несмотря на непростое экономическое положение».

В то же время туристы из России стали сокращать продолжительность отдыха с двух недель до 8–10 дней и чаще отказываться от экскурсий.

По данным сервиса «Туту.ру», самые дешевые авиабилеты в Сочи и Крым можно купить в Москве — средняя цена перелета составляет 6101 рубль и 6412 рублей соответственно.

Источник: Известия