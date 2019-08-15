Жесткую посадку в поле совершил самолет с 226 людьми на борту в Раменском

Разрушений нет, розлива топлива нет. Погибших нет. По предварительной информации пострадавших нет.

На борту находилось 226 человек (из них 6 детей)

15 августа в 06.20 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о жесткой посадки самолета по адресу: Московская область, городской округ Раменский, в районе д Рыбаки.

На борту находилось 226 человек (из них 6 детей), все люди из самолета эвакуированы.

Разрушений нет, розлива топлива нет. Погибших нет. По предварительной информации пострадавших нет.

По прибытию первого пожарно-спасательного подразделения ПСЧ-242 в 06.40 установлено, что открытого горения нет, задымление правого двигателя, произведен осмотр салона самолета на наличие людей. В 06.42 подан ствол 1 «Б» для охлаждения двигателя и ГПС-600 на розлив топлива.

Привлекаемые силы и средства: 23 единицы техники, 71 человек.

Сохраняйте спокойствие. В случае необходимости обращайтесь в Главное управление МЧС России по Московской области по телефону доверия 8(498)-505-41-70, а также по телефону спасения — 01, с мобильного – 101.

Источник: 50.mchs.gov.ru