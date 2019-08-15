15.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Происшествия

Вынесли из огня двух рабочих: вспыхнуло производство резиновых изделий в промзоне Бердска

12:13 15.08.2019, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
1

Пожар тушили около 2,5 часов. Выгорело 80 квадратных метров резины и оборудования.

Вынесли из огня двух рабочих: вспыхнуло производство резиновых изделий в промзоне Бердска
Пожарные справились с огнем за 2,5 часов

В 8 утра 14 августа из-за не соблюдения правил пожарной безопасности при обращении с огневым оборудованием вспыхнуло помещение, в котором круглые сутки производили резиновые коврики, покрытия для беговых дорожек и уплотнители на двери. Потушить огонь 31 пожарным удалось лишь спустя 2,5 часа. Из горящего производственного здания на ул. Зеленая Роща, 5/28 пожарные вынесли двоих рабочих. Но помощь приехавших на место происшествия врачей «скорой» им не понадобилась — пожарные успели вовремя спасти людей.

— В результате пожара внутри здания огнем были повреждены сырье для изготовления резиновых изделий на площади 65 квадратных метров и производственное оборудование на площади 15 квадратных метров. На тушение привлекалось 6 единиц техники и 31 человек личного состава, — сообщил «Курьер. Среда. Бердск» начальник ОНД Бердска Николай Степоненков сегодня, 15 августа.

Мнение читателей
0
0
0
1
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Соблюдаете правила пожарной безопасности?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Духовную и врачебную помощь несет «Корабль-Церковь «Апостол Андрей Первозванный» жителям Новосибирской области
15:15 15-08-2019
Духовную и врачебную помощь несет «Корабль-Церковь «Апостол Андрей Первозванный» жителям Новосибирской области
Два часа горела резина в производственном цехе Бердска
15:09 15-08-2019
Два часа горела резина в производственном цехе Бердска
БердскВиктор Осин: Главное достояние БЭМЗа — это люди
15:00 15-08-2019
Виктор Осин: Главное достояние БЭМЗа — это люди
Видео жестко приземлившегося из птиц самолета А321 в поле под Жуковским выложено в сеть 1
14:49 15-08-2019
Видео жестко приземлившегося из птиц самолета А321 в поле под Жуковским выложено в сеть
Как сделать идеальный дизайн наклейками для ногтей
14:35 15-08-2019
Как сделать идеальный дизайн наклейками для ногтей
БердскМедалистка Евгения Квасова: Женщина не должна быть клушей 1
14:30 15-08-2019
Медалистка Евгения Квасова: Женщина не должна быть клушей
Медовый спас: Гибель пчел не уменьшила урожай меда в 2019 году
14:15 15-08-2019
Медовый спас: Гибель пчел не уменьшила урожай меда в 2019 году
Кремль призывает ученых опасаться научного шпионажа
14:00 15-08-2019
Кремль призывает ученых опасаться научного шпионажа
БердскЧС: меняют 70 метров трубы на фекальном провале у ТЦ Орбита
13:45 15-08-2019
ЧС: меняют 70 метров трубы на фекальном провале у ТЦ Орбита
86% православных прошли таинство крещения 1
13:30 15-08-2019
86% православных прошли таинство крещения