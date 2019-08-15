Вынесли из огня двух рабочих: вспыхнуло производство резиновых изделий в промзоне Бердска

Пожарные справились с огнем за 2,5 часов

В 8 утра 14 августа из-за не соблюдения правил пожарной безопасности при обращении с огневым оборудованием вспыхнуло помещение, в котором круглые сутки производили резиновые коврики, покрытия для беговых дорожек и уплотнители на двери. Потушить огонь 31 пожарным удалось лишь спустя 2,5 часа. Из горящего производственного здания на ул. Зеленая Роща, 5/28 пожарные вынесли двоих рабочих. Но помощь приехавших на место происшествия врачей «скорой» им не понадобилась — пожарные успели вовремя спасти людей.

— В результате пожара внутри здания огнем были повреждены сырье для изготовления резиновых изделий на площади 65 квадратных метров и производственное оборудование на площади 15 квадратных метров. На тушение привлекалось 6 единиц техники и 31 человек личного состава, — сообщил «Курьер. Среда. Бердск» начальник ОНД Бердска Николай Степоненков сегодня, 15 августа.