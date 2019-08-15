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Детские пособия выросли с 50 рублей до прожиточного минимума

12:45 15.08.2019 Фото: pixabay
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Увеличение размера выплат до величины двух прожиточных минимумов обойдется в 70-80 млрд рублей.

Детские пособия выросли с 50 рублей до прожиточного минимума
Подготовлены изменения в закон о детских пособиях

Министерство труда подготовило проект приказа о внесении изменений в Порядок осуществления ежемесячных выплат при рождении первого и (или) второго ребенка, сообщает «Парламентская газета».
Как уточняется, проект приказа разработан во исполнение внесенных ранее поправок в закон о ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей. Эти поправки предусматривают, что увеличение размера выплаты при рождении (усыновлении) первого или второго ребенка с 1,5-кратной до 2-кратной величины прожиточного минимума.

Также поправками был продлен срок осуществления этих выплат до достижения ребенком возраста трех лет. Теперь Минтруд намерен закрепить эти изменения в Порядке осуществления выплат.

Напомним, что недавно в Минтруде подсчитали затраты на увеличение пособий на детей до трех лет. По словам главы Минтруда Максима Топилина, увеличение размера выплат до величины двух прожиточных минимумов обойдется в 70-80 миллиардов рублей, сообщало РИА Новости.

Источник: РГ

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