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ЧС: меняют 70 метров трубы на фекальном провале у ТЦ Орбита

13:45 15.08.2019, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Подрядчик зашел на объект, из-за которого ввели режим чрезвычайной ситуации. После замены трубы, заменят колодцы.

ЧС: меняют 70 метров трубы на фекальном провале у ТЦ Орбита
Фекальное озеро разлилось у ТЦ Орбита

Сегодня, 15 августа, началась замена трубы на фекальном провале у ТЦ «Орбита» в Бердске. Напомним, что здесь было объявлено ЧС из-за коммунальной аварии. В конце июня здесь прорвало канализационную трубу, фекальные стоки начали выходить наружу. Устранить аварию быстро не удалось, так как сети лежат глубоко под землей в месте скопления грунтовых вод. Провал угрожал фундаментам соседних многоэтажек из-за сильного обводнения грунта. Муниципальный Комбинат бытовых услуг ежедневно откачивает стоки в соседний колодец.

Зам директора по строительству КБУ Бердска Александр Алексеенко рассказал «Курьер. Среда. Бердск» о том, что подрядчик здесь начал работы.
Сделали пилотные скважины, прошли от колодца, сегодня будут менять трубу. Дальше будет замена трех колодцев, — рассказал Александр Алексеевич.
Работы здесь ведет компания ООО «Строй Монтаж Коммуникация».

Также напомним, что 7 августа, через грунт, которым засыпали огромный провал у ТЦ «Орбита» в Бердске, поднимались стоки. Снова фекальные и грунтовые воды начали выходить наружу. Хотя накануне глубокую яму засыпали глиной, предварительно откачав жидкость.

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