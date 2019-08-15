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«Ростелеком» готовит систему видеонаблюдения на выборах в Сибири

10:43 15.08.2019
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Компания «Ростелеком» завершает монтаж систем видеонаблюдения на избирательных участках и в помещениях территориальных избирательных комиссий (УИК и ТИК) в регионах Сибири, где 8 сентября 2019 года пройдут выборы различного уровня.

«Ростелеком» готовит систему видеонаблюдения на выборах в Сибири

Комплекты оборудования специалисты «Ростелекома» готовят к работе на 855 УИК и в 87 ТИК. Больше всего камер будет установлено в Новосибирске, где в единый день голосования жители областного центра выберут мэра: в онлайн-режиме система включится на 552 участках. В Республике Алтай оборудуют 110 помещений УИК, в Омской области — 90, в Томской области — 58, а в Иркутской области камеры смонтируют на 45 участках.
Большинство камер будут транслировать ход голосования в режиме онлайн как на общедоступном, так и на служебном порталах, а также передавать информацию в центры обработки данных, где она будет храниться до официального подведения итогов голосования. Работа камер офлайн запланирована на 40 участках, расположенных в Республике Алтай и в Томской области, но это видео также будет доступно для просмотра.
«IP-камеры с высоким разрешением на избирательных участках монтируются под определенным углом, чтобы можно было четко видеть все помещение, в том числе зону выдачи бюллетеней, урны для голосования или специальные комплексы для обработки бюллетеней, — уточнил Вячеслав Куц, заместитель директора макрорегионального филиала «Сибирь» — директор по работе с корпоративным и государственными сегментами ПАО «Ростелеком». — Чтобы гарантировать бесперебойную работу оборудования, за день до выборов каждый регион организует круглосуточное дежурство технических специалистов, координировать работу которых будет особый штаб в режиме реального времени».
К монтажу систем видеонаблюдения специалисты «Ростелекома» приступили еще 17 июля 2019 года, большинство работ планируется завершить 20 августа.
Единый день голосования пройдет во второе воскресенье сентября, в целом по стране состоится более 5 тысяч выборов разного уровня во всех субъектах федерации. На территории Сибири, в частности, в республиках Алтай и Тыва будут выбирать региональные законодательные собрания. На Алтае и в Забайкальском крае пройдут прямые выборы глав регионов. В Новосибирске жители придут голосовать за мэра, а в Улан-Удэ еще и за депутатов городского совета. Городскую думу выберут в Чите, дополнительные выборы пройдут также в Кемеровской области в парламент Кузбасса, в Томской области — в областную думу.

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