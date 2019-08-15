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Поиск очевидцев: сломала два ребра пассажирка маршрутки №13 в Бердске

10:45 15.08.2019, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Маршрутку подрезал автомобиль. Чтобы избежать ДТП, пришлось резко затормозить. Одна из пассажирок ударилась боком. Водителю грозит лишение водительских прав. Он просит откликнуться свидетелей ЧП.

Поиск очевидцев: сломала два ребра пассажирка маршрутки №13 в Бердске
Водители маршруток нередко сталкиваются с тем, что на дороге их подрезают автомобилисты

Грозит лишение водительских прав водителю маршрутного такси №13 в Бердске.

Лишь спустя почти месяц бердчанин Максим Викторович узнал, что пассажирка, ехавшая в его машине 15 июля, получила переломы двух ребер.

— Произошло это где-то с 15.30 до 16.00 в районе 11 квартала. Я ехал в сторону Ясной поляны. Получилось так, что на перекрестке меня подрезала девушка. И пришлось резко тормозить. Скорость на этом участке не более 40 км/ч. Номер автомобиля я не запомнил. Меня такие девушки по несколько раз на дню подрезают. Если был бы в машине видеорегистратор, то еще, может быть, удалось найти запись с произошедшим, опять же, за месяц данные там вряд ли сохранились бы. Когда я приехал на конечную, пассажирка подошла ко мне и сказала, что ударилась. Я объяснил ситуацию: не мог я не остановиться, произошло бы ДТП, извинился перед ней. Она спокойно вышла из маршрутки и удалилась, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Максим Викторович.

Сообщение о травме поступило в отдел транспорта и дорожного хозяйства. На днях Максим Викторович побывал вместе со специалистами на месте происшествия. После начал искать камеры видеонаблюдения. Но на том участке, где это произошло, их не было. Да и вряд ли записи за такое время сохранились бы. Обратился к охранникам магазина в Ясной поляне. Но они сказали, что за 15 июля записей уже нет.

Как говорит бердчанин, ему грозит лишение водительских прав. Он обратился к адвокату, и тот посоветовал найти хотя бы двух очевидцев произошедшего. Чтобы доказать, что он не виноват в том, что пассажирка пострадала.

Если вы ехали 15 июля в маршрутке №13 между 15.30 и 16.00 и были очевидцем того, как маршрутку подрезал легковой автомобиль, звоните по тел.: 8-913-759-06-06 (Максим Викторович).

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