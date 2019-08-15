Поиск очевидцев: сломала два ребра пассажирка маршрутки №13 в Бердске

Водители маршруток нередко сталкиваются с тем, что на дороге их подрезают автомобилисты

Грозит лишение водительских прав водителю маршрутного такси №13 в Бердске.

Лишь спустя почти месяц бердчанин Максим Викторович узнал, что пассажирка, ехавшая в его машине 15 июля, получила переломы двух ребер.

— Произошло это где-то с 15.30 до 16.00 в районе 11 квартала. Я ехал в сторону Ясной поляны. Получилось так, что на перекрестке меня подрезала девушка. И пришлось резко тормозить. Скорость на этом участке не более 40 км/ч. Номер автомобиля я не запомнил. Меня такие девушки по несколько раз на дню подрезают. Если был бы в машине видеорегистратор, то еще, может быть, удалось найти запись с произошедшим, опять же, за месяц данные там вряд ли сохранились бы. Когда я приехал на конечную, пассажирка подошла ко мне и сказала, что ударилась. Я объяснил ситуацию: не мог я не остановиться, произошло бы ДТП, извинился перед ней. Она спокойно вышла из маршрутки и удалилась, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Максим Викторович.

Сообщение о травме поступило в отдел транспорта и дорожного хозяйства. На днях Максим Викторович побывал вместе со специалистами на месте происшествия. После начал искать камеры видеонаблюдения. Но на том участке, где это произошло, их не было. Да и вряд ли записи за такое время сохранились бы. Обратился к охранникам магазина в Ясной поляне. Но они сказали, что за 15 июля записей уже нет.

Как говорит бердчанин, ему грозит лишение водительских прав. Он обратился к адвокату, и тот посоветовал найти хотя бы двух очевидцев произошедшего. Чтобы доказать, что он не виноват в том, что пассажирка пострадала.