Президент Путин пока не думал о переходе россиян на четырехдневную рабочую неделю

позиция профсоюзов заключается в необходимости сокращения не только недели, но и рабочих часов

В Кремле пока не поднимался вопрос о переходе на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы знаем, что есть такие инициативы, мы знаем, что они вводятся, предлагаются, но пока в администрации это никак не обсуждается», — сказал он.

Впервые о возможности перехода на четырехдневную рабочую неделю как основу социально-трудового контракта заявил в июне премьер-министр Дмитрий Медведев. Эту идею поддержала Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР), которая направила соответствующее письмо в Министерство труда и социальной защиты.

Причем, по мнению авторов документа, возможно увеличить продолжительность рабочего дня, но сохранить общее количество часов в неделю. Оплата труда при этом также должна сохраниться, считают в федерации.

В Минтруде отметили, что, согласно Трудовому кодексу, максимальная продолжительность рабочей недели не должна превышать 40 часов, а нижней границы не существует. То есть уже сейчас в организациях может быть уменьшена как продолжительность рабочего дня, так и количество самих рабочих дней.

В ФНПР в свою очередь признали, что готового механизма перехода к четырехдневной неделе пока нет. При этом, как пояснил секретарь федерации Александр Шершуков, позиция профсоюзов заключается в необходимости сокращения не только недели, но и рабочих часов.

«Как минимум, мы хотим начать нормальную дискуссию, нормальные переговоры на эту тему», — добавил он.

Мнение экспертов

Медики, опрошенные РИА Новости, отнеслись к предложению ФНПР критически. По их мнению, с лишним выходным днем люди станут больше страдать от стресса и ожирения.

«В очень редких случаях люди начинают заниматься саморазвитием, в том числе спортом, если у них появляется свободное время. Девяносто пять процентов будут посвящать себя безделью. Поэтому увеличится и число людей с ожирением», — сказала РИА Новости врач-терапевт Елена Тихомирова.

Медик отметила, что, если у человека есть работа, которая ему очень нравится, и неожиданно станет на один выходной больше, это приведет к увеличению страхов, фобий и неврозов, потому что он будет думать, что что-то не так, и ждать подвоха.

По ее словам, на снижении заболеваемости во время эпидемии гриппа четырехдневная рабочая неделя тоже никак не отразится.

«По моему опыту, количество людей, заболевших гриппом в больших организациях, и тех, кто сидит дома, одинаковое, потому что гриппом заражаются в первую очередь в непроветриваемых помещениях: метро, автобусах, маршрутках. А если человек не работает, он все равно куда-то выходит», — пояснила Тихомирова.

Врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Лев Пережогин в свою очередь добавил, что нельзя однозначно сказать, как повлияет сокращение рабочей недели на психологию человека. По его мнению, те люди, которые уверены в себе и занимаются продуктивным интеллектуальным, высококвалифицированным трудом, будут очень рады, а те, кто занимаются тяжелым физическим неквалифицированным трудом, останутся недовольны, потому что их зарплата зависит не от качества выполненной работы, а от количества.

В семейных отношениях будет положительный момент, только если отношения и до этого были хорошими, тогда дополнительный выходной будет в радость, уточнил психотерапевт.

«Представьте себе ситуацию: у вас появился лишний выходной и у вашего мужа — если вы любите друг друга, для вас это повод провести время вместе, сходить куда-то, семья счастлива, а если отношения плохие, то это лишний день для раздражения», — пояснил Пережогин.

«Люди не станут отдыхать»

Критически к идее сократить рабочую неделю отнесся и известный певец Юрий Лоза. По его мнению, это предложение не имеет смысла.

«А если в стране дел невпроворот, то зачем сокращать рабочую неделю? К тому же наши люди не станут отдыхать, а освободившийся день посвятят поиску приработка», — написал Лоза в фейсбуке.

Кроме того, по его мнению, без дополнительных программ по организации досуга в стране может обостриться проблема злоупотребления алкоголем.

ЛДПР — за

А вот лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что вводить четырехдневную рабочую неделю надо уже в самое ближайшее время.

По его словам, впервые с предложением перейти на сокращенную неделю выступила ЛДПР, а потом эту идею «позаимствовали» и Всемирная организация здравоохранения, и общественно-политические силы в России.

«Именно наша партия – самая настойчивая и принципиальная в деле защиты интересов миллионов соотечественников! Наша позиция: переход на четырехдневную рабочую неделю должен состояться уже 1 сентября», — написал Жириновский в Instagram.

Источник: РИА Новости