Бердский рынок вакансий. Сколько будут платить?

При желании сменить одно место работы на другое, найти свое призвание и устроиться на высокооплачиваемую должность никак нельзя обойти стороной рынок вакансий

Какие предложения работы сейчас актуальны? Что нового и интересного можно найти на досках объявлений и электронных порталах? Попробуем разобраться и узнать поподробнее в данной статье.

Рассмотрим для начала, какие же вакансии предлагает Бердский Центр занятости населения. Самые высокооплачиваемые и востребованные на данный момент следующие специальности: инженер, инженер по охране окружающей среды, врач – невролог, начальник транспортного отдела. Работодатели обещают минимальную заработную плату данным специалистам в 30000 тыс. руб, а врач невролог в нашем городе может зарабатывать порядка 60000 тыс. руб, что является, довольно высоким показателем из средних значений заработных плат жителей города.

Заметна нехватка педагогических работников, в школах требуются учителя английского и китайского языков, учитель музыки и пения, физики, математики, а также русского языка и литературы. За свою работу учитель может получить порядка 15 000 тыс. руб, в зависимости от категории и стажа работы эта цифра может значительно увеличиваться. В колледжах Бердска тоже заметна нехватка специалистов, с радостью ждут на рабочие места преподавателей информатики, управления и технического обслуживания электрооборудования, обещанная заработная плата от 15000 до 25000 тыс. руб.

Не менее актуальными и востребованными являются профессии рабочих специальностей, список вакансий и приблизительный уровень доходов, которые можно получить, следующий:

• Дворники – от 14 000 тыс. руб.

• Продавцы консультанты, продавцы

продовольственных товаров – от 20 000

до 25 000 тыс. руб.

• Бухгалтер – от 18 000 тыс. руб.

• Повара – от 14 000 до 30 000 тыс. руб.

• Кассиры – от 15 000 тыс. руб.

• Уборщики помещений –

от 15 000 тыс. руб.

• Слесарь на Комбинат бытовых услуг –

19 000 тыс. руб.

• Водители – от 14 000 тыс. руб

до 25 000 тыс. руб.

• Электрогазосварщик – 22 000 тыс. руб.

По заявленным вакансиям Бердского центра занятости можно сделать вывод, что средняя заработная плата для специалистов нашего города составляет порядка 18 000 тыс. руб. Самыми популярными в нашем городе остаются вакансии в отрасли производства, торговли и транспорта, порядка 40 % от общего списка всех отраслей. Примерно 5% — медицина и фармацевтика, строительство. Различный домашний персонал приблизительно 6% и на все прочие отрасли остается около 30%.

Более подробно ознакомиться с полным списком вакансий можно на электронных ресурсах или обратившись за консультацией в ЦЗН, там вам помогут не только изучить свежие вакансии, но и возможно сразу направят на будущее рабочее место. В ЦЗ обычно проводятся дни открытых дверей, где каждый работник может познакомиться с потенциальным работодателем, произвести на него нужное впечатление и возможно сразу приблизиться к своему трудоустройству. Это отличная возможность проявить свои коммуникационные способности и выбрать рабочее место сначала пообщавшись с руководителем в непринужденной обстановке.

Вакансии, предлагаемые различными интернет порталами, чуть обширнее охватывают различные отрасли. Требуются менеджеры, банковские работники, торговые представители и администраторы. Обещаемая заработная плата по данным специальностям варьируется от 20 000 тыс. руб до 40 000 тыс. руб.

Среди необычных специальностей можно назвать вакансию маркшрейдера, это специалист, который занимается пространственно – геометрическими измерениями в недрах земли и на ее поверхности, при добыче полезных ископаемых и строительстве горных предприятий. Заработная плата данной вакансии начинается от 45 000 тыс. руб. Для того, чтобы устроиться на данную работу необходимо пройти профессиональную переподготовку, после чего будет получен диплом государственного образца. Весьма интересной и высокооплачиваемой является вакансия клепальщика, специалиста по изготовлению различных металлических конструкций. Работа вахтовым методом, а заработная плата начинается от 60 000 тыс. руб.

Тщательно изучив рынок, можно сделать вывод, что список вакансий, предоставляемый работодателями города, довольно широк. Представлены различные специальности. И каждый, кто хочет зарабатывать, обязательно отыщет свой способ. Ведь тот, кто ищет – всегда найдет.