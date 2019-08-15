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9 застройщиков работают в Бердске

16:56 15.08.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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За первое полугодие 2019 на территории города Бердска введено в эксплуатацию 83 жилых объекта.

9 застройщиков работают в Бердске
9 застройщиков работают в Бердске

Об итогах ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства за первое полугодие 2019 года. Общая площадь жилых объектов составляет 26 489 квадратных метра.

За первое полугодие введено 2 многоквартирных дома общей площадью 12 155 квадратных метра,81 индивидуальный дом площадью 14 335 кв.м.

В сравнении показателей ввода жилья по 5 городским округам в Новосибирской области, город Бердск занимает 2 место после Новосибирска.
В соответствии с установленными показателями по вводу жилья в 2019 году необходимо ввести в эксплуатацию 78 563 кв.м жилья. На 1 августа 2019 года процент выполнения ввода составляет 34%. Сдерживающим фактором в достижении показателя является наличие проблемных объектов.
В соответствии с поручением Губернатора Новосибирской области об усилении контроля за проблемными объектами, Главой города Бердска подписано постановление от 16.07.2019 № 2364 «О создании рабочей группы по решению вопросов, связанных с вводом в эксплуатацию многоквартирных жилых домов, не введенных в эксплуатацию в установленные сроки на территории города Бердска. Данной рабочей группой проведено 2 заседания и рассмотрены 6 проблемных объектов.
По данным проблемным объектам рабочей группой будет осуществляться постоянный контроль.
В 3 квартале 2019 года запланирован ввод в эксплуатацию объекта социальной инфраструктуры — детский сад на 220 мест.
Выдано разрешение на реконструкцию вокзального комплекса Бердск, который будет являться транспортно-пересадочным узлом. Площадь здания после реконструкции составит 1838,6 кв.м.
Общие данные по вводу в эксплуатацию объектов нежилого назначения. На первое полугодие 2019 года введено в эксплуатацию 13 объектов общей площадью 20 086 кв.м.
Также возможна подача муниципальной услуги, связанной с началом и окончанием строительств, разрешением на строительство, подготовке градостроительного плана и другими услугами в электронном виде через портал госуслуг.

Во второе воскресенье августа в России отметили День строителя

Впервые этот профессиональный праздник работников строительных отраслей отмечался в СССР 12 августа 1956 года. А установлен он был Указом Президиума Верховного Совета СССР «Об установлении ежегодного праздника «Дня строителя»» (на второе воскресенье августа) от 6 сентября 1955 года.
В этот день поздравляли всех работников отрасли, вручали им профессиональные награды и памятные подарки.

На территории города Бердска существуют 9 строительных организаций:

1. ООО «Специализированный застройщик», «СтройРегионСервис»
2. ИП Голубев
3. ООО «АВС-М»
4. ООО «Стройинвестпроект»
5. ООО ПСК «Капитал»
6. ООО «ЦСК»
7. ООО «Сибалмаз»
8. ООО «Интерком»
9. ЗАО «Бердский строительный трест»
Которые обеспечивают порядка 4000 рабочих мест. ЗАО «Бердский строительный трест» в этом году отметило 60-летие, который 33 года назад и до сегодняшнего дня возглавляет Александр Алексеевич Воронин.

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