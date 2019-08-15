Советы учителя: как подготовить ребенка к 1 классу?

Через две недели дети пойдут в школу

Совсем скоро ребята пойдут в школу. Как подготовиться ребенку и родителям к школе, советует учитель начальных классов Татьяна Чайко.

От того, насколько ребенок психологически готов к школе, будет зависеть его адаптация, считает педагог. Способность детей к обучению определяется умением мыслить и желанием познавать новое. Для комфортного обучения в первом классе желательно посещать школу развития. Ребенок реально ощутит, что такое школа. Увидит учителя, побывает в классе, познакомится с коллективом.

— Мы учим детей слушать учителя, — рассказывает Татьяна Николаевна. — Если ему нужно спросить, просим поднимать руку. Прививаем азы коммуникации с другими детьми. Воспитываем вежливость. Убеждаем ребенка не перебивать других, а давать возможность высказаться.

По мнению педагога, сейчас немало маленьких бердчан с низким уровнем мотивации к школьному обучению и подготовки.

В этом большую роль играет семья. Ребенок учится тому, что видит и слышит дома. Если для мамы и папы учитель — авторитет, то сын и дочка также будут уважительно относится к преподавателю.

Интеллектуальное развитие

Внимание и память — ключевые понятия в обучении. От того, насколько ребенок способен запоминать, зависит его успеваемость.

Для тренировки памяти заучивайте стихи или устраивайте дома театрализованные представления. Прекрасно развивает память игра в карточки. Раздайте ребенку листочки, на которых написаны разнообразные слова, и пусть он из них составляет предложения.

Развивать мыслительную деятельность можно между делом. По дороге из детского сада разговаривайте с ребенком. Спросите, какая это березка, какой марки проехал автомобиль. Проговаривайте все действия в детском саду. Что он ел, а что ему больше понравилось? Сегодня у вас были какие занятия? Чему научился на танцах и про какую птичку вам рассказали? Чем более подробно вы расспрашиваете его, тем более развернутые ответы вы получите. Уделяйте внимание речевому развитию. Способен ли ребенок отделить предмет и явление от слова?

Воспитывайте усидчивость

Ребенок на пороге школы должен быть усидчивым. Как отмечает Татьяна Николаевна, бывает так, что первоклашки 10-15 минут посидят спокойно за партами, потом начинают крутиться, некоторые лежат под партой.

Практикуйте дома игры не на диване и ковре, а за столом. Ребенок должен знать, где его рабочее место.

По 15 минут в день играйте с игрушкой или геометрическим материалом. Собирайте картинки. Меняйтесь ролями: сегодня вы — учитель, завтра — ребенок. Импровизируйте. Если ребенку интересно, он будет заниматься с удовольствием!

На заметку!

Обучение в первом классе — это кропотливая работа ученика, учителя и родителей. Учитель и родитель работают в связке. Без родительской помощи не обойтись. Настраивайте себя и любимое чадо, что школа — удивительное место, где ученик узнает массу интересного. Подбадривайте будущего школьника. Будьте ему другом, к которому он всегда может обратиться за помощью.

Должен ли ребенок уметь читать?

Как считает Татьяна Чайко, от первоклассника не требуется навыков чтения. Но желательно, чтобы будущий ученик знал буквы и умел читать простые слоги. В противном случае могут возникнуть сложности в обучении.

Когда начинать готовиться к школе?

Как минимум за один год до поступления в школу. Чтобы процесс обучения был более эффективен, не забывайте о домашних заданиях. Советуйтесь со специалистами, узнавайте, на что сделать упор. Играйте с ребенком в школу. Делайте все для того, чтобы в первый класс сын и дочка пошли с удовольствием.

Как помочь ребенку подготовиться к школе

• Приучайте к режиму. Если ребенок привык вставать в полдень, ему будет сложно просыпаться в 7 утра.

• Перестаньте чрезмерно опекать ребенка. Поймите, сын и дочка в 7 лет — это вполне самостоятельные личности. Они должны элементарно уметь раздеваться и одеваться сами.

• Не собирайте ранец за школьника. Помогайте, но не делайте все за него.

Подготовительные курсы и кружки

Такие «Школы будущего первоклассника» очень помогут ребенку адаптироваться к его новой жизни, облегчат социализацию малыша. Подготовительные классы, группы предшкольной подготовки существуют практически во всех средних учебных заведениях Бердска и негосударственных детских центрах.