Кандидата из Бердска Александра Трушакина снял с выборов в мэры избирком Новосибирска

Он выдвигался от регионального отделения «Партии Великое Отечество». Регистрацию бердчанина аннулировали на основании апелляционного определения по решению Верховного суда.

В окончательный список кандидатов в мэры вошли 17 человек

Аннулировал регистрацию Александра Трушакина в качестве кандидата на выборах мэра избирком Новосибирска 14 августа. Трушакин стал первым кандидатом, снятым с выборов, которые состоятся 8 сентября в Новосибирске.

В беседе с «Курьер. Среда. Бердск» Александр Геннадьевич рассказал, почему так произошло. Напомним, он выдвигался от регионального отделения «Партии Великое Отечество». Но 25 июля Верховный суд РФ вынес апелляционное решение о приостановки деятельности всероссийской политической партии.

— На сегодняшний день партия является де-юре не приостановлена, потому что министерство юстиции этого не делало. Я привел все документацию в избирательную комиссию вчера. До 21 августа будет принято решение о приостановке решения Верховного суда. Избирательной комиссии придется восстанавливать меня в списке кандидатов на выборы. Таким образом устранили лидера в этой предвыборной гонке, — резюмировал Александр Трушакин.

Документы в избирком заместитель директора бердского казённого учреждения Александр Трушакин подал 4 июля. Он выдвигался от регионального отделения «Партии Великое Отечество». Он был единственным кандидатом, указавшим сведения о прошлых судимостях.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» в муниципальную избирательную комиссию Новосибирска 3 июля подал документы на выдвижение в мэры столицы Сибири Александр Трушакин. Экс-глава Гусельниковского сельсовета Искитимского района, а ныне замдиректора управления гражданской защиты Бердска выдвинулся от партии «Великое Отечество» и стал пятым претендентом на пост главы Новосибирска.

На сайте партии сказано, что она выступает «за восстановление государственного суверенитета, воссоединение единого экономического и политического пространства, приоритет национального законодательства над международным».

Это не первая избирательная кампания для Александра Трушакина. В 2010 году он баллотировался в Законодательное собрание в Советском районе по 37-у округу, в 2011 году пытался стать депутатом горсовета Бердска от КПРФ, в 2016 году выдвигался в Госдуму и совет депутатов Бердска от «Яблока». С 2011 по 2013 годы возглавлял Гусельниковский сельсовет Искитимского района.

Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия огласила окончательный список кандидатов в мэры в конце июля. В него вошли 17 человек, включая действующего мэра, депутатов и бизнесменов.





