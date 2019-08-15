Медалистка Евгения Квасова: Женщина не должна быть клушей

Чтобы учиться на пятерки важно упорство

Именно им аплодировала площадь, когда они получали медали. Именно их фотографировали СМИ, когда они шли по красной дорожке на сцену. Для Евгении Квасовой главный стимул для получения медали — хотела порадовать маму, у которой одна четверка по физкультуре, поэтому она мечтала, чтобы ее любимая дочурка была отличницей.

— Чтобы учиться на пятерки, важно упорство. Если ты не понимаешь тему, просто заучи. Главное — ответственно выполнять домашнюю работу. Родители не должны пилить, не заставлять, а помогать. Мама не принуждала меня мыть посуду и стирать, а покупала мои любимые молочные шоколадки, — рассказывает выпускница.

По мнению школьницы, через 50 лет школа изменится кардинально. Роль учителей уменьшится. К сожалению.

— Учитель в учебном процессе — ключевая фигура. Мы в школе не только приобретаем знания, но и учимся жизни,- констатирует медалистка.

Девушка учится играть на гитаре и петь. Ее идеал — Noize MC. Он ее очаровал талантом и смелостью:

— Он не боится выражать свое мнение в своем творчестве. Он может затронуть и власть и любые актуальные проблемы.Когда у меня получается попасть в ноту, правильно взять аккорд, я счастлива.

Любимая книга — «Гарри Поттер». Все семь книг она прочитала не один раз. Бердчанку завораживает мир магии, где исполняются мечты. Ее восхищает мальчик, который умеет дружить, в одиночку у него ничего бы не получилось.

Бердчанка поступила на бюджетное отделение в Сибирский институт управления. В будущем видит себя государственной служащей в Новосибирске или Санкт-Петербурге, любящей и верной женой, хорошей мамой.

— Женщина не должна быть домашней клушей, а заниматься саморазвитием. Чтобы воспитать ребенка успешным, нужно самому быть интересным человеком. Чтобы состояться в жизни, важны не только ум красота, но и харизма, — убеждена отличница.

Рядом с собой бердчанка видит сильного и уверенного мужчину, за которым она будет, как за каменной стеной, который сможет решить любую проблему.

Автор видео Елена Белоусова

