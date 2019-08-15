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ОСАГО в телефоне разрешат показывать сотрудникам ГИББД в России

09:15 15.08.2019 Фото: pixabay
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Инспектор сможет проверить ОСАГО, запросив сведения в автоматизированной информационной системе обязательного страхования. Можно предоставить и копию страхового полиса на бумажном носителе.

ОСАГО в телефоне разрешат показывать сотрудникам ГИББД в России
Проект поправок в ПДД находится на общественном обсуждении на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов

В МВД России разработали проект поправок в правила дорожного движения, корректирующий перечень документов, которые нужно предъявлять для проверки сотрудникам ГИБДД, предлагаемые изменения должны привести положения ПДД в соответствие с нормами закона об обязательном страховании автогражданской ответственности (ОСАГО), сообщается на сайте министерства.

«Перечень документов, предъявляемых водителем транспортного средства для проверки сотрудникам ГИБДД, дополняется новым положением. В соответствии с предлагаемыми поправками водитель, оформивший договор ОСАГО в электронном виде, получит возможность предъявлять сотруднику ГИБДД для проверки как копию страхового полиса на бумажном носителе, так и в виде электронного документа», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Электронную версию страхового полиса автолюбитель сможет предъявить сотруднику ГИБДД с помощью любого электронного устройства или носителя. В то же время инспектор сможет проверить ОСАГО, запросив сведения в автоматизированной информационной системе обязательного страхования.

Сейчас проект поправок в ПДД находится на общественном обсуждении на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Источник: riamo.ru

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