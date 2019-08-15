Она «позаботилась» о том, что ребенок будет есть и носить, поэтому оставила пакет с вещами и провизией на стуле у столика и ушла, сказав официанту, что ей необходимо спуститься вниз.



Подарила новым родителям 4 летнюю дочь мать в пиццерии Краснодарского края У девочки нет проблем со здоровьем

Женщина бросила свою четырехлетнюю дочь в игровой комнате пиццерии «Сицилия» в Белореченске. Она «позаботилась» о том, что ребенок будет есть и носить, поэтому оставила пакет с вещами и провизией на стуле у столика и ушла, сказав официанту, что ей необходимо спуститься вниз.

На бумажке, которую мать оставила у малышки, было написано: «Меня зовут Жанна, 4 года. Не отдавайте в детсад «Малютка» и другие, а примите меня к новым маме и папе». Ребенка привезли в детское отделение больницы. Врачи отметили, что у девочки нет проблем со здоровьем.

Пресс-служба Главного управления России по Краснодарскому краю сообщила о том, что проводится проверка в отношении матери, оставившей ребенка в кафе. Ее личность смогли установить. Женщину нашли и доставили в отделение полиции. По словам 35-летней подозреваемой, ей пришлось совершить такой поступок из-за сложной жизненной ситуации, в которой она оказалась.

Портал Ura.ru писал о том, что женщина в Нижнем Новгороде избила своего 12-летнего сына хоккейной клюшкой в гостиничном номере, после чего сбежала, оставив ребенка в отеле.

Источник: nation-news.ru