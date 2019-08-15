Извинился за грубое крещение малыша перед родителями священник Фотий

Мать ребенка заподозрила, что слова отстраненного от службы священника — всего лишь сарказм.

Скандал разразился после того, как в сеть попало видео крещения

Как сообщает телеканал НТВ, игумен Мариенбургского Покровского храма города Гатчины Ленинградской области Фотий (мирское имя Василий Нечепоренко), оскандалившийся после проведения грубого крещения годовалого ребенка, встретился с матерью малыша и принес ей свои извинения.

Напомним, скандал разразился после того, как в сеть попало видео крещения, на котором священник силой окунает в купель кричащего и вырывающегося маленького ребенка, не давая матери забрать малыша и успокоить.

«Не будем дожидаться Прощеного воскресенья. Уж простите меня», — обратился Фотий к матери.

Впрочем, женщина заподозрила, что слова священнослужителя — всего лишь сарказм.

Источник: mk.ru